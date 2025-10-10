Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 10.10.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.10.2025 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Nike (B)
Tagesperformance: -4,98 %
Tagesperformance: -4,98 %
Platz 1
Performance 1M: -7,24 %
Performance 1M: -7,24 %
Amazon
Tagesperformance: -4,41 %
Tagesperformance: -4,41 %
Platz 2
Performance 1M: -3,03 %
Performance 1M: -3,03 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: -4,37 %
Tagesperformance: -4,37 %
Platz 3
Performance 1M: +6,52 %
Performance 1M: +6,52 %
Apple
Tagesperformance: -3,48 %
Tagesperformance: -3,48 %
Platz 4
Performance 1M: +9,64 %
Performance 1M: +9,64 %
NVIDIA
Tagesperformance: -3,44 %
Tagesperformance: -3,44 %
Platz 5
Performance 1M: +12,02 %
Performance 1M: +12,02 %
IBM
Tagesperformance: -3,43 %
Tagesperformance: -3,43 %
Platz 6
Performance 1M: +12,58 %
Performance 1M: +12,58 %
Cisco Systems
Tagesperformance: -2,98 %
Tagesperformance: -2,98 %
Platz 7
Performance 1M: +5,28 %
Performance 1M: +5,28 %
Verizon Communications
Tagesperformance: -2,78 %
Tagesperformance: -2,78 %
Platz 8
Performance 1M: -5,08 %
Performance 1M: -5,08 %
Boeing
Tagesperformance: -2,75 %
Tagesperformance: -2,75 %
Platz 9
Performance 1M: -4,27 %
Performance 1M: -4,27 %
3M
Tagesperformance: -2,52 %
Tagesperformance: -2,52 %
Platz 10
Performance 1M: +0,70 %
Performance 1M: +0,70 %
American Express
Tagesperformance: -2,40 %
Tagesperformance: -2,40 %
Platz 11
Performance 1M: +1,19 %
Performance 1M: +1,19 %
Amgen
Tagesperformance: -2,17 %
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 12
Performance 1M: +7,03 %
Performance 1M: +7,03 %
Microsoft
Tagesperformance: -2,09 %
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 13
Performance 1M: +5,73 %
Performance 1M: +5,73 %
Chevron Corporation
Tagesperformance: -2,08 %
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 14
Performance 1M: -1,25 %
Performance 1M: -1,25 %
Merck & Co
Tagesperformance: -2,05 %
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 15
Performance 1M: +4,92 %
Performance 1M: +4,92 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
16 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte