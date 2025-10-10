Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 10.10.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.10.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Arm Holdings
Tagesperformance: -10,55 %
Platz 1
Performance 1M: +20,88 %
Synopsys
Tagesperformance: -9,02 %
Platz 2
Performance 1M: -5,31 %
Shopify
Tagesperformance: -8,27 %
Platz 3
Performance 1M: +15,53 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: -7,87 %
Platz 4
Performance 1M: +4,27 %
Microchip Technology
Tagesperformance: -7,72 %
Platz 5
Performance 1M: +2,89 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -7,35 %
Platz 6
Performance 1M: +46,95 %
PayPal
Tagesperformance: -7,24 %
Platz 7
Performance 1M: +13,59 %
Lam Research
Tagesperformance: -6,86 %
Platz 8
Performance 1M: +35,32 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: -6,78 %
Platz 9
Performance 1M: +0,26 %
Qualcomm
Tagesperformance: -6,75 %
Platz 10
Performance 1M: +5,77 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: -6,50 %
Platz 11
Performance 1M: -1,04 %
GLOBALFOUNDRIES
Tagesperformance: -6,35 %
Platz 12
Performance 1M: +10,82 %
MercadoLibre
Tagesperformance: -6,30 %
Platz 13
Performance 1M: -3,12 %
PDD Holdings Incorporation (A) (A)
Tagesperformance: -5,97 %
Platz 14
Performance 1M: +5,12 %
Analog Devices
Tagesperformance: -5,65 %
Platz 15
Performance 1M: -2,76 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: -5,62 %
Platz 16
Performance 1M: +6,74 %
Broadcom
Tagesperformance: -5,59 %
Platz 17
Performance 1M: +1,90 %
Micron Technology
Tagesperformance: -5,49 %
Platz 18
Performance 1M: +43,62 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -5,26 %
Platz 19
Performance 1M: +16,12 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -5,21 %
Platz 20
Performance 1M: -1,24 %
PepsiCo
Tagesperformance: +3,23 %
Platz 21
Performance 1M: +2,38 %
