Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 10.10.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.10.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
The Mosaic
Tagesperformance: -9,23 %
Platz 1
Performance 1M: +5,64 %
Synopsys
Tagesperformance: -9,12 %
Platz 2
Performance 1M: -5,31 %
Teradyne
Tagesperformance: -8,71 %
Platz 3
Performance 1M: +27,41 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: -8,55 %
Platz 4
Performance 1M: +34,59 %
Coinbase
Tagesperformance: -8,52 %
Platz 5
Performance 1M: +23,22 %
Stanley Black & Decker
Tagesperformance: -7,90 %
Platz 6
Performance 1M: -10,21 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: -7,84 %
Platz 7
Performance 1M: +4,27 %
APA Corporation
Tagesperformance: -7,82 %
Platz 8
Performance 1M: +9,49 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: -7,82 %
Platz 9
Performance 1M: +30,46 %
Microchip Technology
Tagesperformance: -7,80 %
Platz 10
Performance 1M: +2,89 %
Block (A)
Tagesperformance: -7,75 %
Platz 11
Performance 1M: +8,07 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -7,42 %
Platz 12
Performance 1M: +46,95 %
Zebra Technologies (A)
Tagesperformance: -7,41 %
Platz 13
Performance 1M: -3,08 %
PayPal
Tagesperformance: -7,24 %
Platz 14
Performance 1M: +13,59 %
Albemarle
Tagesperformance: -7,09 %
Platz 15
Performance 1M: +36,96 %
Estee Lauder Companies Registered (A)
Tagesperformance: -7,02 %
Platz 16
Performance 1M: +7,53 %
Keysight Technologies
Tagesperformance: -7,01 %
Platz 17
Performance 1M: +1,16 %
Lam Research
Tagesperformance: -6,90 %
Platz 18
Performance 1M: +35,32 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: -6,78 %
Platz 19
Performance 1M: +0,26 %
Qualcomm
Tagesperformance: -6,76 %
Platz 20
Performance 1M: +5,77 %
PepsiCo
Tagesperformance: +3,14 %
Platz 21
Performance 1M: +2,38 %
Autozone
Tagesperformance: +2,51 %
Platz 22
Performance 1M: -5,65 %
Philip Morris International
Tagesperformance: +2,28 %
Platz 23
Performance 1M: -2,68 %
