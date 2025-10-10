Alibaba Group Aktie mit heftigem Kursrutsch - -9,97 % - 10.10.2025

Die Alibaba Group Aktie ist bisher um -9,97 % auf 135,40€ gefallen. Das sind -15,00 € weniger als am letzten Handelstag. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Alibaba Group ist ein globaler E-Commerce-Riese mit einem breiten Angebot von Online-Marktplätzen bis zu Cloud-Services. Es dominiert den chinesischen Markt und konkurriert mit Amazon und JD.com. Die Integration von E-Commerce, Fintech und Cloud-Services sowie die starke asiatische Präsenz sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Alibaba Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +66,14 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,80 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,72 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +81,50 % gewonnen.

Alibaba Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,80 % 1 Monat +15,72 % 3 Monate +66,14 % 1 Jahr +46,91 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Alibaba Group Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Alibaba-Aktie, die in diesem Jahr um über 110 % gestiegen ist, jedoch als unterbewertet gilt. Analysten heben die Kursziele an, wobei JP Morgan 245 USD und CLSA 200 USD nennt, gestützt durch die positive Entwicklung im KI-Sektor. Die Investitionen in KI und die Partnerschaft mit Nvidia werden als Wachstumstreiber hervorgehoben. Dennoch gibt es Bedenken, dass Investoren vorsichtig bleiben sollten, während PDD als potenziell bessere Investition im E-Commerce diskutiert wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Alibaba Group eingestellt.

Informationen zur Alibaba Group Aktie

Es gibt 2 Mrd. Alibaba Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 315,85 Mrd. wert.

Alibaba Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Alibaba Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alibaba Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.