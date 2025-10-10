XPeng Registered (A) Aktie sackt ab - 10.10.2025

Mit einer Performance von -11,29 % musste die XPeng Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

XPeng Inc. ist ein führender Hersteller von Elektrofahrzeugen in China, bekannt für seine intelligenten, vernetzten Autos wie den P7. Das Unternehmen konkurriert mit Tesla, NIO und Li Auto und differenziert sich durch fortschrittliche autonome Fahrtechnologien.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die XPeng Registered (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +32,11 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die XPeng Registered (A) Aktie damit um -2,77 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,64 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von XPeng Registered (A) +79,67 % gewonnen.

XPeng Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,77 % 1 Monat +10,64 % 3 Monate +32,11 % 1 Jahr +67,45 %

Informationen zur XPeng Registered (A) Aktie

Es gibt 2 Mrd. XPeng Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,13 Mrd. wert.

XPeng Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die XPeng Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur XPeng Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.