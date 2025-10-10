JD.com - Aktie stürzt rapide ab - 10.10.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die JD.com Aktie. Mit einer Performance von -8,16 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

JD.com ist ein führender E-Commerce-Anbieter in China, bekannt für seine breite Produktpalette und eigene Logistik. Hauptkonkurrenten sind Alibaba und Pinduoduo. JD.com punktet mit schneller Lieferung und hoher Qualität.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die JD.com-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +11,28 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,27 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,89 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -11,11 % verloren.

JD.com Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,27 % 1 Monat +1,89 % 3 Monate +11,28 % 1 Jahr -24,49 %

Informationen zur JD.com Aktie

Es gibt 1 Mrd. JD.com Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,43 Mrd. wert.

JD.com Aktie jetzt kaufen?

Ob die JD.com Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur JD.com Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.