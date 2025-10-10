JPMORGAN stuft Santander auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Santander vor der Berichtssaison der spanischen Banken auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Er habe bei Santander seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie geringfügig angepasst, schrieb Kian Abouhossein in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese Änderungen spiegelten hauptsächlich die jüngsten Wechselkursentwicklungen und einen höheren Aktienkurs der von dem Finanzinstitut zurückgekauften Wertpapiere wider./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 18:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 18:01 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,35 % und einem Kurs von 8,466EUR auf Tradegate (10. Oktober 2025, 21:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kian Abouhossein

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 8,80

Kursziel alt: 8,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

