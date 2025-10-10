    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSynopsys AktievorwärtsNachrichten zu Synopsys

    Synopsys - Aktie unter Druck -9,54 % - 10.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Synopsys Aktie bisher Verluste von -9,54 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Synopsys Aktie.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Synopsys ist ein führender Anbieter von EDA-Software und Sicherheitslösungen für die Halbleiterindustrie, mit starker Marktstellung und Konkurrenz durch Cadence und Mentor Graphics.

    Synopsys Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.10.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Synopsys Aktie. Mit einer Performance von -9,54 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Synopsys mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -11,00 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Synopsys Aktie damit um +3,94 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,31 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -10,86 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,69 % geändert.

    Synopsys Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,94 %
    1 Monat -5,31 %
    3 Monate -11,00 %
    1 Jahr -13,33 %

    Informationen zur Synopsys Aktie

    Es gibt 186 Mio. Synopsys Aktien. Damit ist das Unternehmen 70,57 Mrd.EUR wert.

    Synopsys Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Synopsys Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Synopsys Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Synopsys

    -9,02 %
    +3,94 %
    -5,31 %
    -11,00 %
    -13,33 %
    +33,31 %
    +123,99 %
    +2.429,46 %
    ISIN:US8716071076WKN:883703



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



