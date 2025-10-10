Synopsys - Aktie unter Druck -9,54 % - 10.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Synopsys Aktie. Mit einer Performance von -9,54 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Synopsys ist ein führender Anbieter von EDA-Software und Sicherheitslösungen für die Halbleiterindustrie, mit starker Marktstellung und Konkurrenz durch Cadence und Mentor Graphics.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Synopsys mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -11,00 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Synopsys Aktie damit um +3,94 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,31 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -10,86 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,69 % geändert.

Synopsys Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,94 % 1 Monat -5,31 % 3 Monate -11,00 % 1 Jahr -13,33 %

Informationen zur Synopsys Aktie

Es gibt 186 Mio. Synopsys Aktien. Damit ist das Unternehmen 70,57 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Synopsys Aktie jetzt kaufen?

Ob die Synopsys Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Synopsys Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.