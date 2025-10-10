    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Von Hamas kontrollierte Behörde meldet Rückkehrwelle nach Nord-Gaza

    Für Sie zusammengefasst
    • Waffenruhe ermöglicht Rückkehr von 200.000 Palästinensern.
    • Rund 900.000 Menschen flohen während israelischer Offensive.
    • Unabhängige Überprüfung der Zahlen derzeit nicht möglich.

    GAZA (dpa-AFX) - Seit dem Beginn einer Waffenruhe im Rahmen des von US-Präsident Donald Trump vermittelten Friedensplans sind nach palästinensischen Angaben Zehntausende Menschen in den Norden des Gazastreifens zurückgekehrt. Rund 200.000 im Krieg vertriebene Palästinenser sollen demnach dorthin zurückgekommen sein, teilte der von der Hamas kontrollierte Zivilschutz im Gazastreifen mit. Israels Armee wollte sich auf Anfrage nicht zu der Mitteilung äußern.

    Aus israelischen Sicherheitskreisen hatte es zuletzt geheißen, dass im Zuge der höchst umstrittenen Bodenoffensive der israelischen Armee in der Stadt Gaza 900.000 Palästinenser aus dem Ort geflüchtet seien. Zuvor hatten rund eine Million Einwohner und Binnenvertriebene in der Stadt im Norden des Gazastreifens gelebt. Die Angaben beider Seiten lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen. Die Waffenruhe trat Freitagmittag in Kraft./edr/DP/he





