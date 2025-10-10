CARDIFF-BY-THE-SEA, Kalifornien, und PHILADELPHIA, 10. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Field Medical, Inc. gab heute bekannt, dass Circulation die Sechsmonatsergebnisse der Ventricular Catheter Ablation Study (VCAS) veröffentlicht hat, der ersten Studie am Menschen zur Bewertung seines FieldForce-Ablationssystems für ventrikuläre Tachykardie (VT). Die Ergebnisse wurden auch als aktuelle Studie auf dem 20. jährlichen internationalen Symposium zu ventrikulären Arrhythmien (VT Symposium) vorgestellt.

Ergebnisse nach sechs Monaten

VCAS ist eine prospektive, multizentrische Machbarkeitsstudie zur Bewertung der Sicherheit und Leistungsfähigkeit des FieldForce-Ablationssystems bei Patienten mit ventrikulärer Tachykardie. Im Gegensatz zu herkömmlichen Verfahren liefert das System eine proprietäre Hochspannungs-Kurzimpulswellenform, die entwickelt wurde, um dichtes Narbengewebe zu durchdringen und gleichzeitig thermische Verletzungen zu minimieren.

Die wichtigsten Erkenntnisse:

82 % Freiheit von VT/VF-Rezidiven und 98 % Reduzierung der Belastung

von VT/VF-Rezidiven und 98 % Reduzierung der Belastung 98%ige Reduzierung der VT/VF-Belastung (Episoden)

der VT/VF-Belastung (Episoden) Bei 11,5 % trat ein primäres Sicherheitsereignis auf, wobei keine therapiebedingten Komplikationen auftraten

„Obwohl es sich hierbei noch um eine erste Machbarkeitsstudie handelt, sind die Ergebnisse nach sechs Monaten äußerst vielversprechend. Das Erreichen einer 82-prozentigen Freiheit von Rezidiven und einer 98-prozentigen Reduzierung der Arrhythmiebelastung mit einer nicht-thermischen, gewebeselektiven Energie stellt ein bedeutendes Ergebnis in der VT-Therapie dar. Es ist wichtig zu erwähnen, dass dies das erste Mal ist, dass wir Hinweise darauf gefunden haben, dass PFA tiefes, transmurales Narbengewebe im Ventrikel erreichen kann, was mit den derzeit verfügbaren Energiequellen bislang eine Herausforderung darstellte", erklärte Dr. Vivek Reddy, Co-Studienleiter, Hauptautor und Elektrophysiologe am Mount Sinai in New York. „Diese Ergebnisse lassen mich vorsichtig optimistisch sein, dass dieser Ansatz mit weiterer Verfeinerung einen wichtigen Fortschritt in der Behandlung von narbenbedingtem ventrikulärem Tachykardie darstellen könnte."