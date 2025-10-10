Eightco Holdings Inc. ($ORBS) erweitert seine strategische Vision auf Unternehmen

Das Unternehmen wird als globale Authentifizierungs- und Vertrauensebene dienen, auf die sich Organisationen verlassen können

Eightco kündigt neue Initiative an, um Authentifizierung in Unternehmen einzuführen und Vertrauen und Verifizierung in großem Maßstab zu ermöglichen

Unterstützt wird Eightco von einer ausgewählten Gruppe strategischer und institutioneller Investoren: BitMine (BMNR), MOZAYYX, World Foundation, Wedbush, Coinfund, Discovery Capital Management, FalconX, Kraken, Pantera, GSR, Brevan Howard und weitere

EASTON, Pennsylvannia, USA, 10. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) gab heute den Start eines neuen Pilotprogramms bekannt, das die KI-Authentifizierung für Unternehmen voranbringen soll. Die Initiative wird innovative Ansätze identifizieren und entwickeln, um neue Herausforderungen im Bereich Identitäts- und Verifizierungsmanagement anzugehen, die sich aus der zunehmenden Nutzung von KI durch Unternehmen ergeben.

Durch strategische Investitionen und Partnerschaften sowie eine einzigartige Worldcoin-Kasse treibt Eightco die Entwicklung eines universellen Rahmens für digitale Identität und Authentifizierung voran.

„Angesichts der Investitionen in Höhe von Billionen US-Dollar in KI ist das Fehlen einer skalierbaren, menschensicheren Authentifizierung zu einer zentralen Herausforderung für Unternehmen geworden", so Dan Ives, Chairman bei Eightco Holdings Inc. ($ORBS). „Im letzten Monat haben wir von vielen Anbietern von Unternehmenstechnologien gehört, die auf der Suche nach sicheren, überprüfbaren Identitätslösungen sind, um ihre KI-Workloads und -Anwendungen zu skalieren. Unser neues Programm wird Unternehmen dabei helfen, Single-Sign-On-Funktionen und Verifizierungswege in dieser stetig expandierenden digitalen Landschaft zu analysieren. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Technologiepartnern, die sich diesen Herausforderungen stellen – denn Authentifizierung und Vertrauen sind die Grundlage der langfristigen strategischen Vision von Eightco."

INFORMATIONEN ZU EIGHTCO HOLDINGS INC.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) unterstützt und entwickelt Technologien, die für die Zukunft der Authentifizierung, Verifizierung und des Proof of Human (PoH) unverzichtbar sind, durch strategische Investitionen, Partnerschaften und seine einzigartige Worldcoin-Treasury-Strategie. In einer zunehmend agentenbasierten Welt strebt Eightco eine universelle Grundlage für die digitale Identität an.