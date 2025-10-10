Wirtschaft
Trump kündigt neuen 100-Prozent-Zoll für Waren aus China an
Foto: Container (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump hat einen neuen 100-Prozent-Strafzoll für China angekündigt. Dieser werde spätestens ab dem 1. November greifen, teilte Trump am Freitag über seine eigene Plattform "Truth Social" mit.
Möglich sei auch eine frühere Einführung, je nach weiteren Maßnahmen oder Änderungen Chinas. Der Zoll soll zusätzlich zu den derzeit geltenden Zöllen. Außerdem sollen in den USA zum gleichen Termin Exportkontrollen für jegliche "kritische Software" eingeführt werden. China habe "eine außerordentlich aggressive Haltung zum Handel eingenommen", sagte Trump.
Der US-Präsident bezieht sich dabei auf die Ankündigung Chinas, ebenfalls ab dem 1. November umfangreiche Exportkontrollen einzuführen. Dies sei im internationalen Handel "absolut beispiellos und eine moralische Schande im Umgang mit anderen Nationen", so der US-Präsident.
Laut einer Mitteilung des chinesischen Handelsministeriums soll unter anderem der Export von sogenannten "Seltenen Erden" strenger geregelt werden. Exportlizenzen für Rüstungsunternehmen sowie für bestimmte Nutzer im Halbleitersektor würden wahrscheinlich erteilt würden, hieß es. Deutsche Unternehmen beziehen derzeit zwei Drittel ihres Bedarfs an "Seltenen Erden" aus China. Ohne sie können zahlreiche technische Geräte nicht hergestellt werden, darunter auch Smartphones oder E-Autos.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Trump Media Technology - A3CYXD - US25400Q1058
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Trump Media Technology. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Lightfoot2022 schrieb 01.11.24, 12:27
Who bought this floating garbage in the $40s? :look:mitdiskutieren »
Growth2012 schrieb 31.10.24, 17:31
The oscillating of shares between highs and lows will likely continue as the election nears. One current investor warned that if Trump loses the election next week, shares of DJT could plunge to $0.mitdiskutieren »
Heisse Kiste mit Onkel Donnie (Nur sechs mal Bankrott gewesen ..."bisher" 📉 ...tick tock, tick tock)
europameister schrieb 31.10.24, 10:39
Ich überlege, kurz vor der Wahl noch einzusteigen. Gewinnt Trump, geht die Aktie durch die Decke. Gewinnt Harris, wird die Aktie abschmieren, aber dann freue ich mich über das Wahlergebnis. Sozusagen win-winmitdiskutieren »
