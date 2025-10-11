Deutsche Winzer leiden unter US-Zöllen

Theon International – Hensoldt-Partner treibt mit etlichen Maßnahmen kräftiges Wachstum voran

Die griechische Rüstungsfirma überzeugt mit einer starken Marge. Investoren warten gespannt auf den Kapitalmarkttag Anfang November.

Ebenso wie die Aktien von Rheinmetall, Hensoldt und Renk war auch jene von Theon in den vergangenen Monaten eine Kursrakete. Seit Jahresfang ist das Papier des griechischen Spezialisten von Nachsichtgeräten um sensationelle 180 Prozent nach oben geschossen. Er hatte im Juni 2022 ein Joint-Venture mit Hensoldt gegründet. Dabei haben die beiden Partner ihre Kompetenzen im Bereich Wärmebild- und Nachtsichtsysteme ergänzt.





Umso gespannter warten Investoren auf die Veröffentlichung der vorläufigen Neun-Monats-Zahlen von Theon am 3. November und vor allem den Kapitalmarkttag am 6. November. Investoren wollen sehen, ob die starke Geschäftsentwicklung angehalten hat und vor allem, wie es bei Auftragseingang und -bestand weitergegangen ist.





Im ersten Halbjahr war der Umsatz um 20,6 Prozent auf den Rekord von 183,7 Millionen Euro gestiegen.





Zudem war der Auftragseingang um 118,1 Prozent auf 167,9 Millionen Euro nach oben geschossen. Allerdings lag das Book-to-Bill-Ratio, als das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz, bei lediglich 0,9. Investoren wünschen sich aber einen Wert von mehr als 1,0, schließlich würde das auf künftiges Wachstum hindeuten.





Außerdem war der „weiche“ Auftragsbestand um 6,9 Prozent auf 622,2 Millionen Euro gesunken. Theon International zählt dabei neben dem Auftragsbestand auch erteilte Aufträge hinzu, deren endgültige Ausgestaltung erst noch festgezurrt werden muss, beispielsweise bezüglich der Liefertermine.





Hingegen kletterte der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 24,4 Prozent auf 47,4 Millionen Euro. Damit hat sich die Marge weiter verbessert von 25,0 auf 25,8 Prozent. Damit gehört Theon zu den Spitzenreitern in der Branche.

Prognose bestätigt

Bei der Zahlenvorlage bestätigte Vorstandschef Christian Hadjiminas die Jahresprognose. Demnach soll der Umsatz 2025 mit 430 Millionen Euro den oberen Rand des ursprünglichen Ausblicks von 410 bis 430 Millionen Euro erreichen, das entspricht einem Wachstum von 22 Prozent.





Dabei soll sich der Auftragseingang im zweiten Halbjahr wie saisonal üblich beschleunigen. Zudem sei die Firma bereit, kurz vor Jahresende eingehende Orders schnell zu bedienen.





Außerdem soll im Gesamtjahr eine bereinigte Ebit-Marge im mittleren 20-Prozent-Bereich erwirtschaftet werden.





Zudem seien weiterhin Investitionen von 20 Millionen Euro geplant – ein neuer Rekord, nachdem sie im ersten Halbjahr um ein Drittel auf 6,7 Millionen Euro gestiegen waren.





Für Zuversicht bei dem Vorstandschef sorgt auch die Übernahme der deutschen Firma Kappa Optronics für 75 Millionen Euro, die Theon Anfang August angekündigt hat. Kappa Optronics ist ein Spezialist für elektro-optische Systeme für Luftfahrt und Landanwendungen, die zum Beispiel in Panzer und Flugzeugen eingebaut werden.





Die Firma soll laut Theon 2025 einen Umsatz von mehr als 37 Millionen Euro erreichen und dabei einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von rund 8 Millionen Euro erwirtschaften. Die Akquisition soll im vierten Quartal 2025 abgeschlossen werden.





Mit diesem und etlichen anderen Deals soll das Geschäft außerhalb von Nachtsichtgeräten ausgebaut werden, die im ersten Halbjahr 2025 92 Prozent der Konzernerlöse ausgemacht hatten.





Laut Hadjiminas werde der Markt für optische Systeme für Fahrzeuge und für waffenmontierte Feuerleitsysteme in der Zukunft deutlich wachsen, so der Vorstandschef auf der Analystenkonferenz.





2026 soll der Umsatzanteil des Geschäfts außerhalb von Nachtsichtgeräten auf mehr als 20 Prozent steigen, gegenüber erwarteten rund 10 Prozent für 2025.





All das und die weitere Strategie will das Management am 6. November auf einem Kapitalmarkttag in Athen präsentieren.

Auf Beteiligungen und Partnerschaften setzen

Mit der Kappa-Transaktion setzt Theon zudem eine Reihe von Transaktionen fort, bei denen der Konzern durch den Erwerb kleinerer Beteiligungen an Branchenkollegen, oder durch Partnerschaften sein Geschäft weiter ergänzt hatte.





Beim Börsengang im Februar 2024 hatte das Unternehmen 100 Millionen Euro eingesammelt und angekündigt, das Geld in Akquisitionen zu stecken und diese innerhalb von 18 Monaten abzuschließen. Bei der Vorlage der Halbjahreszahlen betonte Hadjiminas, dass das Management genau das geliefert habe, was es damals versprochen hatte.





So hat Theon im Juli für 1,1 Millionen Euro einen 10-Prozent-Anteil an der Berliner Firma Andres Industries erworben. Andres ist ein Partner von Theon bei verschiedenen Geschäftsaktivitäten. Zudem hat Theon Ende Juli 5 Millionen Euro in die finnische Firma Varjo Technologies gesteckt.





Im August hat Theon dann 15 Millionen Dollar in die US-Firma Kopin investiert, zudem hat Theon im gleichen Monat Partnerschaften mit den US-Unternehmen eMagin und Alereon angekündigt. Durch diese Transaktionen habe Theon zudem seine Lieferkette abgesichert.





Mittelfristig sei für Theon ein organisches Umsatzwachstum von mehr als 15 Prozent geplant, was dem erwarteten jährlichen Anstieg der Verteidigungsausgaben der führenden NATO-Länder entspreche, bei Theon sollen zudem weitere Zukäufe das Wachstum zusätzlich ankurbeln.





Zudem solle auch auf mittlere Sicht eine Ebit-Marge im mittleren 20-Prozent-Bereich erzielt werden.

So sehen die Schätzungen aus

Analysten sagen für 2025 einen Umsatzanstieg um 21,5 Prozent auf 428,2 Millionen Euro vorher, das liegt allerdings leicht unter Hadjiminas‘ Prognose. 2026 soll es um 27 Prozent auf 543,7 Millionen Euro nach oben gehen, womit sich das Wachstum deutlich beschleunigen würde.





Dabei soll das bereinigte Ebit 2025 um 20,4 Prozent auf 106,4 Millionen Euro zulegen, gefolgt von einem Plus von 28 Prozent auf 136,2 Millionen Euro für 2026. Damit würde die Marge zuerst leicht nachgeben auf 24,9 Prozent, um sich 2026 leicht zu verbessern auf 25,1 Prozent.

Wie geht’s weiter mit der Aktie?

NNach dem Höhenflug liegt der Börsenwert bei 2,47 Milliarden Euro. Abzüglich des Netto-Cash-Bestands von 38,1 Millionen Euro liegt der Enterprise Value (EV) bei 2,43 Milliarden Euro.





Das entspricht dem 17,9-Fachen des von Analysten für 2026 prognostizierten Ebit und zeigt damit, welch kräftiges Wachstum in der Aktie eingepreist ist. Allerdings überzeugt das Unternehmen mit gutem Wachstum, während sich die Marge mehr als sehen lassen kann.





Und das 2026er-KGV liegt bei 23,9.





Ich gehe weiterhin davon aus, dass vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs und der Aufrüstung vieler NATO-Länder der Hype bei Rüstungsaktien weitergehen sollte, weshalb das Papier von Theon International ebenso auf Rekordfahrt bleiben sollte, wie jene von Rheinmetall, Hensoldt und Renk.





Die nächsten Kursimpulse für die Theon-Aktie werden die vorläufigen Quartalszahlen am 3. November, sowie gerade der Kapitalmarkttag am 6. November liefern.

https://derivate.bnpparibas.com/service/aktienanalysen/theon-international--hensoldt-partner-treibt-mit-etlichen-mabnahmen-kraftiges-wachstum-voran/?utm_source=börsennews.de&utm_medium=content&utm_content=Basiswerte&utm_campaign=news-börsennews.de-Analysen