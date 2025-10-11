Nur jeder Elfte würde KI-Agenten für sich einkaufen lassen
- Mehrheit der Deutschen will kein KI-Einkaufen
- Nur 9% können Einkaufsagenten vorstellen
- Handelsketten bieten keine autonomen Agenten an
KÖLN (dpa-AFX) - Die meisten Menschen in Deutschland möchten sich das Einkaufen nicht von künstlicher Intelligenz abnehmen lassen. Nur 9 Prozent können sich vorstellen, einen Einkaufsagenten zu nutzen, der ihr Kaufverhalten analysiert und automatisch benötigte Lebensmittel oder Drogerieartikel nachbestellt. Das zeigt eine repräsentative YouGov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur.
Demnach würden 40 Prozent "auf keinen Fall" eine KI für sich einkaufen lassen, 28 Prozent "eher nicht" und 19 Prozent vielleicht. Vier Prozent der Befragten machten keine Angabe. Das Meinungsforschungsinstitut YouGov hat vom 11. bis 14. Juli gut 2.000 Menschen ab 18 Jahren hierzulande repräsentativ befragt.
Die großen deutschen Handelsketten bieten bislang keinen vollautonomen Einkaufsagenten an, der automatisch bestellt. An anderer Stelle kommt KI jedoch bereits zum Einsatz - auf unterschiedliche Weise. In den Apps von Rewe & Co. erhalten Kunden personalisierte Produktvorschläge und Angebote, die auf ihrem bisherigen Einkaufsverhalten basieren. Einige Händler wie Amazon liefern bestimmte Produkte wie Waschmittel automatisch in einem einstellbaren Lieferintervall.
In den USA testet der Handelsriese die Funktion "Buy for me". Ist ein Artikel nicht verfügbar, bestellt die KI automatisch auf einer externen Marken-Webseite. Der KI-Assistent "Sparky" der US-Supermarktkette Walmart hilft Kunden, Artikel zu finden, und soll bald auch automatisiert Bestellungen aufgeben können. Der niederländische Händler Albert Heijn setzt in seiner App einen Assistenten mit generativer KI ein, der Rezepte empfiehlt - basierend auf den Zutaten, die Kunden per Foto hochladen./cr/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,99 % und einem Kurs von 216,4 auf Nasdaq (11. Oktober 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -3,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,96 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 1,97 Bil.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 263,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 271,00USD was eine Bandbreite von +10,92 %/+25,25 % bedeutet.
Hier wird auch nur die letzte Kacke geschrieben, welcher Idiot glaubt den Scheiß. Kurzer Hüpfer nach oben, dann mit Schwung nach unten. Hier werden auch die Übertreibungen, der Forenteilnehmer, keinen nennenswerten Kursauftrieb erzeugen, lügen und betrügen, sonst nichts.
Parallel zum internen Umbau treibt Amazon seine Geschäftserweiterung voran. AWS verkündete eine Partnerschaft mit der Nashville Innovation Alliance zur Entwicklung von KI- und Cloud-Talenten in Tennessee. Gleichzeitig schloss der Konzern eine strategische Kooperation mit NTT DATA für KI-gestützte Contact-Center-Lösungen ab.
Einen wichtigen regulatorischen Erfolg erzielte Amazon bei seinem Satelliten-Internet-Projekt Kuiper: Irische Behörden genehmigten den Betrieb eines Satelliten-Gateways in Cork ...
Der Führungswechsel kommt zu einem kritischen Zeitpunkt. Ende Oktober stehen die Quartalszahlen an, während am 7. und 8. Oktober der Prime Day über die Bühne geht. Analysten beobachten besonders die AWS-Performance, da Amazon seine Cloud-Strategie von allgemeinen Services hin zu spezialisierten KI-Angeboten verschiebt – ein Wandel, der das Wachstum in den kommenden Quartalen beschleunigen könnte.>>>>https://www.boerse-express.com/news/articles/amazon-aktie-s-…
Charttechnisch sieht es bei Amazon wacklig aus. Zweimal, im Juli und im September, hatte sich die Aktie dem Rekordhoch angenähert, drehte aber beide Male bereits ein gutes Stück darunter wieder ab. Dadurch ist der Kurs jetzt in einen Bereich abgerutscht, der das bullische Lager in die Pflicht nimmt. Denn der Amazon-Kurs nähert sich erneut, wie bereits im August, der 200-Tage-Linie, weißt LYNX darauf hin:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11730/board/20251006112027-img-1842.jpeg
https://www.lynxbroker.de/boerse/boerse-kurse/aktien/amazon-aktie/amazon-analyse/