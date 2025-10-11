Estland lobt sicherheitspolitische Entschlossenheit Deutschlands

TALLINN (dpa-AFX) - Estlands Außenminister Margus Tsahkna hat die sicherheitspolitische Entschlossenheit der Bundesregierung gelobt. "Wir sehen, dass die neue deutsche Regierung die Dynamik in Europa wirklich verändert hat", sagte Tsahkna der Deutschen Presse-Agentur in Tallinn. Lange habe es für zu viele Länder die Möglichkeit gegeben, sich hinter dem Rücken Deutschlands verstecken zu können. Doch für diese gebe es angesichts der Erhöhung der deutschen Militärausgaben und Investitionen in Verteidigung nun keine Ausrede mehr.

Lobend äußerte sich Tsahkna auch zu Bundeskanzler Friedrich Merz, der eine klare Führungsrolle übernommen habe, und zur deutschen Unterstützung für die von Russland angegriffene Ukraine. Die Hilfspakete, Investitionen und politische Rhetorik seien "sehr stark". Die neue deutsche Regierung mache ihre Sache wirklich gut, sagte der Chefdiplomat des an Russland grenzenden EU- und Nato-Landes.