Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 41/25
Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - picture alliance
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 41/25, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, Dow Jones, US Tech 100, E-Stoxx 50, SMI, ATX, Hang Seng.
Die Zusammenstellung steht Ihnen am Samstag, mit den Daten der vergangenen Woche zur Verfügung. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
DAXTecDAXDow JonesUS Tech 100E-Stoxx 50SMIATXHang Seng
Fresenius Medical Care
Performance KW 41/25: +4,00 %
DAX Top 1
Symrise
Performance KW 41/25: +3,64 %
DAX Top 2
Qiagen
Performance KW 41/25: +3,63 %
DAX Top 3
RWE
Performance KW 41/25: +3,35 %
DAX Top 4
Siemens Healthineers
Performance KW 41/25: +2,87 %
DAX Top 5
Infineon Technologies
Performance KW 41/25: -3,26 %
DAX Flop 1
Brenntag
Performance KW 41/25: -3,63 %
DAX Flop 2
Bayer
Performance KW 41/25: -3,94 %
DAX Flop 3
Rheinmetall
Performance KW 41/25: -4,55 %
DAX Flop 4
BMW
Performance KW 41/25: -8,07 %
DAX Flop 5
Jenoptik
Performance KW 41/25: +6,17 %
TecDAX Top 1
Nordex
Performance KW 41/25: +6,09 %
TecDAX Top 2
Qiagen
Performance KW 41/25: +3,63 %
TecDAX Top 3
Siemens Healthineers
Performance KW 41/25: +2,87 %
TecDAX Top 4
SUESS MicroTec
Performance KW 41/25: +2,55 %
TecDAX Top 5
Elmos Semiconductor
Performance KW 41/25: -4,60 %
TecDAX Flop 1
IONOS Group
Performance KW 41/25: -5,12 %
TecDAX Flop 2
HENSOLDT
Performance KW 41/25: -5,39 %
TecDAX Flop 3
Bechtle
Performance KW 41/25: -6,84 %
TecDAX Flop 4
AIXTRON
Performance KW 41/25: -8,39 %
TecDAX Flop 5
Johnson & Johnson
Performance KW 41/25: +1,89 %
Dow Jones Top 1
Coca-Cola
Performance KW 41/25: +1,50 %
Dow Jones Top 2
Salesforce
Performance KW 41/25: +1,23 %
Dow Jones Top 3
Walmart
Performance KW 41/25: +0,37 %
Dow Jones Top 4
Caterpillar
Performance KW 41/25: -0,40 %
Dow Jones Top 5
American Express
Performance KW 41/25: -4,74 %
Dow Jones Flop 1
Apple
Performance KW 41/25: -5,47 %
Dow Jones Flop 2
3M
Performance KW 41/25: -6,45 %
Dow Jones Flop 3
Verizon Communications
Performance KW 41/25: -8,26 %
Dow Jones Flop 4
Nike (B)
Performance KW 41/25: -12,17 %
Dow Jones Flop 5
Advanced Micro Devices
Performance KW 41/25: +27,98 %
US Tech 100 Top 1
Gilead Sciences
Performance KW 41/25: +5,56 %
US Tech 100 Top 2
PepsiCo
Performance KW 41/25: +4,83 %
US Tech 100 Top 3
Netflix
Performance KW 41/25: +4,14 %
US Tech 100 Top 4
Monster Beverage
Performance KW 41/25: +3,43 %
US Tech 100 Top 5
CDW Corporation
Performance KW 41/25: -10,79 %
US Tech 100 Flop 1
KLA Corporation
Performance KW 41/25: -11,78 %
US Tech 100 Flop 2
Warner Bros. Discovery (A)
Performance KW 41/25: -11,79 %
US Tech 100 Flop 3
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Performance KW 41/25: -14,16 %
US Tech 100 Flop 4
AppLovin Registered (A)
Performance KW 41/25: -17,98 %
US Tech 100 Flop 5
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Performance KW 41/25: +3,00 %
E-Stoxx 50 Top 1
Münchener Rück
Performance KW 41/25: +2,85 %
E-Stoxx 50 Top 2
adidas
Performance KW 41/25: +2,83 %
E-Stoxx 50 Top 3
DANONE
Performance KW 41/25: +2,79 %
E-Stoxx 50 Top 4
Iberdrola
Performance KW 41/25: +2,75 %
E-Stoxx 50 Top 5
Compagnie de Saint-Gobain
Performance KW 41/25: -4,67 %
E-Stoxx 50 Flop 1
Wolters Kluwer
Performance KW 41/25: -4,80 %
E-Stoxx 50 Flop 2
ING Group
Performance KW 41/25: -5,74 %
E-Stoxx 50 Flop 3
BMW
Performance KW 41/25: -8,07 %
E-Stoxx 50 Flop 4
Ferrari
Performance KW 41/25: -20,77 %
E-Stoxx 50 Flop 5
Givaudan
Performance KW 41/25: +4,50 %
SMI Top 1
Roche Holding
Performance KW 41/25: +4,11 %
SMI Top 2
Swiss Re
Performance KW 41/25: +3,19 %
SMI Top 3
Novartis
Performance KW 41/25: +1,90 %
SMI Top 4
Swiss Life Holding
Performance KW 41/25: +1,84 %
SMI Top 5
ABB
Performance KW 41/25: -0,51 %
SMI Flop 1
Partners Group Holding
Performance KW 41/25: -0,58 %
SMI Flop 2
Lonza Group
Performance KW 41/25: -1,31 %
SMI Flop 3
Sika
Performance KW 41/25: -2,48 %
SMI Flop 4
Logitech International
Performance KW 41/25: -2,58 %
SMI Flop 5
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 41/25: +11,50 %
ATX Top 1
STRABAG
Performance KW 41/25: +8,70 %
ATX Top 2
PORR
Performance KW 41/25: +7,07 %
ATX Top 3
voestalpine
Performance KW 41/25: +4,13 %
ATX Top 4
UNIQA Insurance Group
Performance KW 41/25: +3,62 %
ATX Top 5
Erste Group Bank
Performance KW 41/25: -1,56 %
ATX Flop 1
Immofinanz
Performance KW 41/25: -2,64 %
ATX Flop 2
Raiffeisen Bank International
Performance KW 41/25: -2,84 %
ATX Flop 3
OMV
Performance KW 41/25: -2,89 %
ATX Flop 4
Wienerberger
Performance KW 41/25: -2,95 %
ATX Flop 5
Hang Seng Bank
Performance KW 41/25: +28,24 %
Hang Seng Top 1
Midea Group (H)
Performance KW 41/25: +13,35 %
Hang Seng Top 2
Sun Hung Kai Properties
Performance KW 41/25: +11,75 %
Hang Seng Top 3
Chow Tai Fook Jewellery Group
Performance KW 41/25: +9,05 %
Hang Seng Top 4
Lenovo Group
Performance KW 41/25: +5,76 %
Hang Seng Top 5
Galaxy Entertainment Group
Performance KW 41/25: -11,04 %
Hang Seng Flop 1
CITIC
Performance KW 41/25: -11,67 %
Hang Seng Flop 2
Sands China
Performance KW 41/25: -12,17 %
Hang Seng Flop 3
JD Health International
Performance KW 41/25: -15,26 %
Hang Seng Flop 4
Alibaba Health Information Technology
Performance KW 41/25: -16,75 %
Hang Seng Flop 5
