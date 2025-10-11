Nachhaltiges Graphit für die Batteriewelt von morgen

Das australische Unternehmen EcoGraf Ltd. (ASX: EGR / FSE: FMK) zählt zu den spannendsten Akteuren im globalen Markt für Batterieanodenmaterialien. Mit einer konsequenten Strategie der vertikalen Integration – von der Mine bis zum Recycling – positioniert sich EcoGraf als wichtiger Partner der internationalen Batterieindustrie. Ziel ist es, umweltfreundliches, hochreines Graphit für den weltweiten Ausbau von Elektromobilität und Energiespeicherung bereitzustellen.



Vom Rohstoff bis zur Batterie – eine geschlossene Wertschöpfungskette

EcoGraf verfolgt einen klaren Plan: Das Unternehmen baut eine komplette BAM-Wertschöpfungskette (Battery Anode Material) auf.

Diese umfasst vier Stufen:

Bergbau und Aufbereitung natürlicher Graphitflocken im Epanko-Projekt (Tansania) Mechanische Formgebung zu sphärischem Graphit (SpG) in der Ifakara-Anlage HFfree®-Reinigung des Graphits zu hochreinem Anodenmaterial Recycling gebrauchter Anoden für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft

Mit dieser Struktur kontrolliert EcoGraf die gesamte Produktionskette – ein entscheidender Vorteil gegenüber Wettbewerbern, die sich auf einzelne Prozessschritte beschränken.

Epanko – eine der bedeutendsten Graphitlagerstätten Afrikas

Das Epanko-Graphitprojekt in Tansania bildet das Herzstück der EcoGraf-Strategie.



