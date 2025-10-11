Sparpläne gegen höhere Krankenkassenbeiträge

BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundesgesundheitsministerium peilt Kostensenkungen an, um drohende erneute Erhöhungen der Krankenkassenbeiträge im kommenden Jahr zu vermeiden. Im Blick steht unter anderem, Ausgabenanstiege bei der Vergütung der Krankenhäuser und den Verwaltungskosten der Krankenkassen zu begrenzen, wie aus einem Entwurfspapier hervorgeht, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuerst berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ("FAZ") darüber. Die Vorschläge wurden nun in interne Beratungen gegeben.

Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) strebt bis Mitte Oktober Klarheit über Maßnahmen an, um den Druck für neue Beitragsanhebungen zu beseitigen. Bisher klafft trotz schon vorgesehener Finanzspritzen aus dem Bundeshaushalt für 2026 noch eine Lücke von zwei Milliarden Euro.