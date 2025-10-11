    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund
    BVB-Torjäger Guirassy vor Top-Duell mit Bayern angeschlagen

    Für Sie zusammengefasst
    • Guirassy kehrt aus Guinea wegen Gesundheitsproblemen zurück.
    • Stürmer war körperlich stark geschwächt in Casablanca.
    • Fitness für Topspiel gegen Bayern bleibt ungewiss.
    BVB-Torjäger Guirassy vor Top-Duell mit Bayern angeschlagen
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    CASABLANCA (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds Torjäger Serhou Guirassy ist aus gesundheitlichen Gründen von der Nationalmannschaft Guineas zurückgekehrt. Eine Woche vor dem Bundesliga-Topspiel des BVB beim FC Bayern München sei der Stürmer "körperlich stark geschwächt" am Freitag von Casablanca aus nach Dortmund zurückgekehrt. Dies teilte der Nationalverband mit.

    Tags zuvor gewann Guinea das WM-Qualifikationsspiel in Mosambik ohne Guirassy, der nur auf der Bank saß, mit 2:1. Guirassy war nach der Bundesligapartie gegen den VfL Wolfsburg mit Oberschenkelproblemen "aus Liebe zu Guinea" angereist und habe sich nun "mit Erlaubnis des Trainerstabs" für die Rückkehr nach Deutschland entschieden. Ob er bis zum Spiel in München am nächsten Samstag (18.30 Uhr) wieder fit ist, bleibt offen./ri/DP/zb

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
