BVB-Torjäger Guirassy vor Top-Duell mit Bayern angeschlagen
- Guirassy kehrt aus Guinea wegen Gesundheitsproblemen zurück.
- Stürmer war körperlich stark geschwächt in Casablanca.
- Fitness für Topspiel gegen Bayern bleibt ungewiss.
CASABLANCA (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds Torjäger Serhou Guirassy ist aus gesundheitlichen Gründen von der Nationalmannschaft Guineas zurückgekehrt. Eine Woche vor dem Bundesliga-Topspiel des BVB beim FC Bayern München sei der Stürmer "körperlich stark geschwächt" am Freitag von Casablanca aus nach Dortmund zurückgekehrt. Dies teilte der Nationalverband mit.
Tags zuvor gewann Guinea das WM-Qualifikationsspiel in Mosambik ohne Guirassy, der nur auf der Bank saß, mit 2:1. Guirassy war nach der Bundesligapartie gegen den VfL Wolfsburg mit Oberschenkelproblemen "aus Liebe zu Guinea" angereist und habe sich nun "mit Erlaubnis des Trainerstabs" für die Rückkehr nach Deutschland entschieden. Ob er bis zum Spiel in München am nächsten Samstag (18.30 Uhr) wieder fit ist, bleibt offen./ri/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 3,565 auf Tradegate (10. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -2,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,34 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 393,56 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7100 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +40,25 %/+40,25 % bedeutet.
MrFinch, also wenn jemand fragt welche Kostenexplosion es denn beim BVB /im Fußball die letzten Jahre gab, dann darf derjenige sich nicht wundern, wenn auf derartiges Unwissen bzw. leugnen dieser Tatsache andere User nicht mit Hurra-Rufen reagiert, sondern auch mal etwas ironisch-kopfschüttelnd antworten. Von daher kannst du gerne die unschuldige Mimose jetzt spielen, aber das ist ja auch nicht das Erstemal gewesen, daß du hier in den letzten Wochen einäugig beschönigende / kritische Dinge negierende Postings schreibst, weil du offenbar gerne alles bei der Aktie rosarot sehen willst. Kein so seltenes Phänomen, wenn jemand in eine Aktie einsteigt und sich nicht bewußt ist was kognitive Dissonanz ist. Du bist hier auch erst seit ein paar Monate angemeldet bei W.O. , postest ausschließlich zum BVB mit kaum 30 Beiträgen bislang, und seit einigen Wochen mit erhöhter Schlagzahl im BVB Thread, wobei du gerne HG-Verschwörungstheorien nachredest, wie das Märchen der LV, die an allem Schuld sind, wenn der Kurs nicht steigt. ( => MrFinch , 02.10.25 14:41:30 Spricht alles für Leerverkauf. Im Würgegriff von Voleon Capital Management). Dinge die HG hier seit Jahren erzählt, um die lausige Performance seines Fussball Wiki zu entschuldigen bzw. seine eigenen Rolle für diese extreme Dauer-Underperformance klein zu reden, da ja nur "dunkle Mächte" die Schuld haben, daß man nicht bei 10€ notiert. Dann zeigt mir mal wo die ominösen massenhaften LV denn gemeldet sind im Bundesanzeiger und wo die großen Erhöhungen dort sind ? => https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/to_nlp_start?5 . Da stehen genau NULL aktuelle Meldungen. Mein Eindruck ist, daß du dich nicht so sonderlich tiefgehend mit Börse auskennst, dich eher nur für Fußball interessierst (BVB-Fan?), auch kein erkennbares Interesse an anderen Aktienwerten hast (sonst würdest du auch bei anderen Werten diskutieren) und dich nur für die BVB Aktie interessierst und dabei empfindlich reagierst, wenn jemand die Dinge mit beiden Augen sehen will und nicht nur mit einem rosaroten Auge. Und wenn du echt meinst hier könnte jemand mit seinen Postings eine Auswirkung auf den Kursverlauf erzielen, dann kann ich nur lachen. Da müßte jemand schon eine große weltfremde Hybris haben, um das zu meinen.
https://www.alleaktien.com/blog/kognitive-dissonanz-wenn-anl… "... In der Finanzwelt kann kognitive Dissonanz zu einer Reihe von suboptimalen Entscheidungen führen. Beispielsweise könnte ein Anleger, der eine Aktie gekauft hat und dann negative Informationen über das Unternehmen erhält, in einen Zustand der kognitiven Dissonanz geraten. Um die Dissonanz zu reduzieren, könnte der Anleger die negativen Informationen ignorieren oder diskreditieren und an der ursprünglichen Investitionsentscheidung festhalten, selbst wenn objektive Indikatoren für einen Verkauf sprechen..."
Psychologie der BörseAllzu menschlich - Zu viel Lust auf Harmonie https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/psychologie-der-boers… "...Zu den wissenschaftlich oft untersuchten Verhaltensweisen gehört die sogenannte kognitive Dissonanz. Danach wollen die harmoniebedürftigen Anleger sich nicht eingestehen, dass sie Fehler machen. Daher werden Informationen so ausgewählt oder interpretiert, dass auch falsche Entscheidungen im Nachhinein als richtig erscheinen..."
Meines Wissens steht die Kapitalerhöhung in direktem Zusammenhang mit der Coronaepidemie.