BVB-Torjäger Guirassy vor Top-Duell mit Bayern angeschlagen

MrFinch, also wenn jemand fragt welche Kostenexplosion es denn beim BVB /im Fußball die letzten Jahre gab, dann darf derjenige sich nicht wundern, wenn auf derartiges Unwissen bzw. leugnen dieser Tatsache andere User nicht mit Hurra-Rufen reagiert, sondern auch mal etwas ironisch-kopfschüttelnd antworten. Von daher kannst du gerne die unschuldige Mimose jetzt spielen, aber das ist ja auch nicht das Erstemal gewesen, daß du hier in den letzten Wochen einäugig beschönigende / kritische Dinge negierende Postings schreibst, weil du offenbar gerne alles bei der Aktie rosarot sehen willst. Kein so seltenes Phänomen, wenn jemand in eine Aktie einsteigt und sich nicht bewußt ist was kognitive Dissonanz ist. Du bist hier auch erst seit ein paar Monate angemeldet bei W.O. , postest ausschließlich zum BVB mit kaum 30 Beiträgen bislang, und seit einigen Wochen mit erhöhter Schlagzahl im BVB Thread, wobei du gerne HG-Verschwörungstheorien nachredest, wie das Märchen der LV, die an allem Schuld sind, wenn der Kurs nicht steigt. ( => MrFinch , 02.10.25 14:41:30 Spricht alles für Leerverkauf. Im Würgegriff von Voleon Capital Management). Dinge die HG hier seit Jahren erzählt, um die lausige Performance seines Fussball Wiki zu entschuldigen bzw. seine eigenen Rolle für diese extreme Dauer-Underperformance klein zu reden, da ja nur "dunkle Mächte" die Schuld haben, daß man nicht bei 10€ notiert. Dann zeigt mir mal wo die ominösen massenhaften LV denn gemeldet sind im Bundesanzeiger und wo die großen Erhöhungen dort sind ? => https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/to_nlp_start?5 . Da stehen genau NULL aktuelle Meldungen. Mein Eindruck ist, daß du dich nicht so sonderlich tiefgehend mit Börse auskennst, dich eher nur für Fußball interessierst (BVB-Fan?), auch kein erkennbares Interesse an anderen Aktienwerten hast (sonst würdest du auch bei anderen Werten diskutieren) und dich nur für die BVB Aktie interessierst und dabei empfindlich reagierst, wenn jemand die Dinge mit beiden Augen sehen will und nicht nur mit einem rosaroten Auge. Und wenn du echt meinst hier könnte jemand mit seinen Postings eine Auswirkung auf den Kursverlauf erzielen, dann kann ich nur lachen. Da müßte jemand schon eine große weltfremde Hybris haben, um das zu meinen.





https://www.alleaktien.com/blog/kognitive-dissonanz-wenn-anl… "... In der Finanzwelt kann kognitive Dissonanz zu einer Reihe von suboptimalen Entscheidungen führen. Beispielsweise könnte ein Anleger, der eine Aktie gekauft hat und dann negative Informationen über das Unternehmen erhält, in einen Zustand der kognitiven Dissonanz geraten. Um die Dissonanz zu reduzieren, könnte der Anleger die negativen Informationen ignorieren oder diskreditieren und an der ursprünglichen Investitionsentscheidung festhalten, selbst wenn objektive Indikatoren für einen Verkauf sprechen..."

Psychologie der BörseAllzu menschlich - Zu viel Lust auf Harmonie https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/psychologie-der-boers… "...Zu den wissenschaftlich oft untersuchten Verhaltensweisen gehört die sogenannte kognitive Dissonanz. Danach wollen die harmoniebedürftigen Anleger sich nicht eingestehen, dass sie Fehler machen. Daher werden Informationen so ausgewählt oder interpretiert, dass auch falsche Entscheidungen im Nachhinein als richtig erscheinen..."





https://www.welt.de/print-welt/article548760/Introvertierte-…"..DIE WELT: Gibt es weitere psychologische Regeln für den Börsenerfolg? Müller: In den Einsteigerseminaren betone ich, wie sehr sich die verschiedenen Stadien mit einer Aktie unterscheiden. Es gibt die Zeit vor dem Kauf, den Kauf selbst und die Zeit danach. Relativ unbefangen sind Investoren nur vor der Order - deshalb muss unbedingt der Stoppkurs schon beim Kauf festgezurrt werden. In dem Moment, in dem man Aktionär ist, beginnt die kognitive Dissonanz: Von drei Zeitungsartikeln über meine Aktie nehme ich nur noch den positiven wahr, die beiden negativen lese ich nicht zu Ende . Dabei wäre es wichtig, alle Artikel zu prüfen - vor allem die, die meiner Strategie widersprechen. Meist ist nämlich nicht der Kurs falsch, sondern meine Geschichte.



