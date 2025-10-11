    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien-Abverkauf, Krypto-Massaker: Blutiger Montag voraus?

    Erwartet uns nach dem Wochenende ein blutiger Montag - wie nicht selten im Oktober?

    "Risk happens fast", lautet ein Sprichwort an der Wall Street: der Aktien-Abverkauf am gestrigen Freitag, vor allem aber das Krypto-Massaker bei Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptos, die teilweise mehr als 80% in Sekunden verloren haben, belegt das eindrücklich. Erwartet uns nach dem Wochenende ein blutiger Montag - wie nicht selten im Oktober? Oder kommt die große Gegenbewegung, nachdem Trump nicht ausgeschlossen hat, trotz der massiv gestiegenen Spannungen mit China und der Ankündigung zusätzlicher 100%-Zölle Xi Jinping zu treffen? Ein besonderer Faktor am Montag: es ist ein Bankenfeiertag in den USA (Columbus Day), aber die Börsen sind geöffnet. Das könnte zu heftigen Komplikationen führen bei der Abwicklung..

    Hinweise aus Video:

    1. Sturm bei Kryptowährungen: Bitcoin fällt, Liquidationen explodieren

    2. Trump droht China mit massiven Zöllen: Handelskrieg neu entfacht

    InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:
    https://www.investing-referral.com/fugi/

     

    Das Video "Aktien-Abverkauf, Krypto-Massaker: Blutiger Montag voraus? " sehen Sie hier..



    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
