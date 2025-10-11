    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    Nvidia, AMD, Palantir – der nächste Trump-Crash?

    Donald Trump schüttelt die Märkte am Freitag gehörig durch. Auf X ist unter Privatanlegern schon eine gewisse Panik spürbar und Screenshots von „zerlegten“ Depots machen die Runde. So gab es die größte Krypto-Liquidierung aller Zeiten, als der Bitcoin am späten Freitag Abend unter 110.000 USD fiel. 
     
    Wie die bekannte Kachelgrafik zeigt, erwischte es nahezu alle Sektoren mit Ausnahmen in der Defensive wie Tabak oder Softdrinks. Die Mag7 geben 2 bis 5 Prozent nach, im Chip-Sektor liegen die Ausschläge bei 5 bis 7 Prozent. 
     
    Warum der Freitag so spannend war und was jetzt ansteht und wie man auf sein Depot achten muss – Daniel mit einem Sonder-Podacast / Audio zum kleinen Mini-Mini Crash-Freitag. Viel Spaß beim Reinhören… 
    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research" gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen" Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert.
