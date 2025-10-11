Wochenrückblick 41/2025: Meine stärksten Kurstreiber im Depot waren Almonty, Rocket Lab, AeroVironment, KKR und SoFi - und retteten trotz Trumps Zollschock das Plus ins Ziel

Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze Übersicht zu den Werten, die in der letzten …



