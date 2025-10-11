Haileybury Astana eröffnet hochmodernes wissenschaftlich-technisches Zentrum in Astana

Die neue Einrichtung befindet sich auf dem Haileybury-Campus in Astana und umfasst mehr als 3000 m². Sie vereint moderne Labors, flexible Klassenräume und Bereiche für die Zusammenarbeit, welche die Studenten zu Innovation und praktischem Lernen anregen sollen. Das Zentrum verfügt über Robotik- und Mathematiklabors, Unterrichtsräume mit 3D-Visualisierung und interaktive Lernräume, die alle nach internationalen Standards gebaut wurden.

ASTANA, Kasachstan, 11. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Haileybury Astana, eine führende britische internationale Schule in Kasachstan unter der Leitung von Schulleiter John Coles, hat offiziell das Sci-Tech-Hub eröffnet – ein Bildungszentrum der nächsten Generation, welches Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik (MINT) in einem interdisziplinären Format integriert. An der Eröffnungszeremonie nahmen Zhuldyz Suleimenova, Bildungsministerin der Republik Kasachstan, sowie Sally Axworthy, die neu ernannte britische Botschafterin in Kasachstan, und andere hochrangige Gäste aus dem Bildungs- und Wirtschaftssektor teil.

Ian Hunt, Vorsitzender des Gouverneursrats von Haileybury Astana, sagte: „Der Sci-Tech-Hub wird nicht nur als Zentrum für unsere Schulgemeinschaft dienen, sondern auch als Veranstaltungsort für nationale und internationale Wettbewerbe für talentierte Schüler aus ganz Kasachstan. Mit unserem Stipendienprogramm wollen wir den Zugang zu erstklassiger Bildung erweitern und die nächste Generation von Wissenschaftlern und Innovatoren fördern."

Der Sci-Tech-Hub wurde in einer Rekordzeit von 10 Monaten mit einer Gesamtinvestition von 3,4 Mrd. KZT fertiggestellt, die von Verny Capital bereitgestellt wurde.

Aidan Akanov, Geschäftsführer von Verny Capital, sagte: „Der Sci-Tech-Hub ist eine bahnbrechende Initiative, die unseren Einsatz für den sozialen Auftrag der Wirtschaft und für die Förderung der Bildung in Kasachstan widerspiegelt. Gemeinsam mit unserem wichtigsten Stakeholder Bulat Utemuratov werden wir weiterhin in Projekte investieren, die das Humankapital des Landes stärken und nachhaltige Chancen für junge Menschen schaffen."

In den kommenden Jahren will das Sci-Tech-Hub Partnerschaften mit führenden internationalen Forschungs- und Bildungseinrichtungen aufbauen, um Studierenden die Möglichkeit zu geben, unter fachkundiger Anleitung an realen wissenschaftlichen Herausforderungen zu arbeiten.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2793334/Haileybury_Astana_1.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2793335/Haileybury_Astana_2.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2793336/Haileybury_Astana_3.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/haileybury-astana-eroffnet-hochmodernes-wissenschaftlich-technisches-zentrum-in-astana-302581317.html