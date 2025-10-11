    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Frankreichs Premier Lecornu

    Aus Pflichtgefühl zurückgekehrt

    Lecornu kehrt als Premier zurück, Pflichtbewusstsein.
    Haushaltsentwurf bis Montag muss ins Parlament.
    Schnelle Kabinettsbildung nötig, Misstrauensvotum droht.

    L'HAŸ-LES-ROSES (dpa-AFX) - Frankreichs ins Amt zurückgekehrte Regierungschef Sébastien Lecornu hat seinen überraschenden Schritt mit Pflichtbewusstsein und der akuten Krise im Land begründet. Nach seinem Rücktritt am Montag habe er zwar erklärt, dass seine Mission beendet sei, sagte der Politiker, den Präsident Emmanuel Macron am Freitagabend wieder zum Premier ernannte. Aber wegen des Zwangs, bis Montag einen Haushaltsentwurf ins Parlament einbringen zu müssen, habe er sich umentschieden. Es habe auch nicht viele andere Kandidaten für das Amt des Regierungschefs gegeben.

    "Ich habe keinen anderen Ehrgeiz, als uns aus dieser Situation zu befreien, die objektiv gesehen für alle sehr schwierig ist", sagte Lecornu im Pariser Vorort L'Haÿ-les-Roses. Seine vorrangige Aufgabe sehe er darin, das Budget für das kommende Jahr und einige andere dringende Angelegenheiten auf den Weg zu bringen. "Also gebe ich mir eine ziemlich klare Aufgabe. Und dann helfen mir entweder die politischen Kräfte dabei und wir arbeiten zusammen - oder sie tun es nicht."

    Trotz des guten Abschneidens linker Parteien bei der Parlamentswahl 2024 hatte Macron mehrfach Regierungschefs ernannt, die dem linken Lager fernstehen - so auch Lecornu. Sie mussten wegen fehlender Mehrheiten aufgeben.

    Schnelle Regierungsbildung nötig

    Über das Wochenende muss Lecornu nun im Eiltempo ein Kabinett zusammenstellen. "Ich denke, wir brauchen eine Regierung, die auch der parlamentarischen Realität entspricht. Das ist unverzichtbar, das ist Demokratie." Bislang war das linke Lager trotz seines starken Abschneidens bei der Parlamentswahl in den Regierungen seitdem praktisch nicht vertreten. Dies will Lecornu nun wohl ändern.

    Der Regierung droht bereits Anfang der Woche ein Misstrauensvotum der Opposition. Das heißt, dass Lecornu und seine künftige Regierungsmannschaft bereits bei einer Abstimmung möglicherweise am Donnerstag gestürzt werden können./evs/DP/zb





    dpa-AFX
