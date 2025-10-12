Aurubis zündet die Cashflow-Rakete

Europas größter Kupferproduzent hat auf seinem Capital Markets Day 2025 den Übergang in eine neue Ära angekündigt: Nach einer milliardenschweren Investitionsphase will der Konzern nun stärker auf Profitabilität, Cashflow und Kapitaldisziplin setzen. Unter dem Strategieprogramm "Performance 2030 – Forging resilience. Leading in multimetal" richtet sich der Blick klar auf Rendite statt reiner Expansion.

Allein im vergangenen Monat hat die Aktie von Aurubis rund 15 Prozent zugelegt. auf Sicht von 12 Monaten liegen die Papiere sogar 80 Prozent im Plus. Der Kupferpreis erlebt einen regelrechten Höhenflug, und der Hamburger Konzern profitiert kräftig davon. Doch nach dem kräftigen Anstieg stellt sich nun die Frage: Geht der Rallye bald die Luft aus?

Die DZ Bank hält die Aktie nach dem jüngsten Kursanstieg zwar nur noch auf Halten, sieht aber langfristig attraktive Wachstumstreiber. So profitiert Aurubis strukturell vom weltweiten Kupferboom – die Nachfrage nach dem Metall soll laut Management bis 2030 jährlich um etwa 3 Prozent zulegen. Getrieben wird diese Entwicklung durch Megatrends wie Elektrifizierung, Energiewende und Netzausbau. Besonders der Bereich Elektromobilität dürfte den Bedarf nahezu verdreifachen.

Ein weiterer Wachstumspfeiler ist Nordamerika: In Richmond baut Aurubis das erste neue Kupferrecyclingwerk in den USA seit über 100 Jahren auf. Der Standort soll bis 2026 voll ausgelastet sein und rund 260 Millionen Euro zum operativen Ergebnis beitragen. Gleichzeitig sinken die Investitionsausgaben von über 800 Millionen Euro 2024 auf künftig etwa 500 Millionen Euro pro Jahr – ein wichtiger Schritt in Richtung positiver Free Cashflows ab 2026.

Zentraler Renditetreiber bleibt das Recyclinggeschäft. Aurubis will den Anteil recycelter Materialien bis 2030 auf über 45 Prozent steigern. Hohe Edelmetallpreise für Gold und Silber sorgen dabei schon jetzt für Ertragsstützen. Das Ziel: ein Return on Capital Employed (ROCE) von 15 Prozent und eine Ausschüttungsquote von bis zu 30 Prozent.

Trotz aktuell niedriger Schmelzlöhne und angespannter Rohstoffverfügbarkeit bleibt die operative Basis solide. Der Konzern plant für 2025/26 ein EBT zwischen 300 und 400 Millionen Euro. Die DZ Bank sieht Aurubis langfristig gut positioniert – mit klarer Dividendenperspektive, wachsendem Recyclingfokus und profitabler Expansion in den USA.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





