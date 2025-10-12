Arbeitsministerin Bas will Quadratmeterdeckel gegen Sozialbetrug

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) will mit einem kommunalen Quadratmeterdeckel den Sozialbetrug mit Schrottimmobilien bekÃ¤mpfen. Bas kÃ¼ndigte in "Bild am Sonntag" an: "Wir wollen die Kosten der Unterkunft wirkungsvoll begrenzen und gegen Ausbeutung auf Kosten der Ã„rmsten mit sogenannten Schrottimmobilien vorgehen. HierfÃ¼r werden wir weitere MaÃŸnahmen vorschlagen, wie einen kommunalen Quadratmeterdeckel."



Dieser Deckel soll Bestandteil des Gesetzentwurfes zur BÃ¼rgergeld-Reform werden, den Bas in den nÃ¤chsten Wochen vorlegen wird. Der Quadratmeterdeckel soll den Kommunen die MÃ¶glichkeit geben, die Wuchermieten, die von Betrugsbanden abkassiert werden, zu unterbinden. Dabei werden Wohnungen mit BÃ¼rgergeld-EmpfÃ¤ngern Ã¼berbelegt, die jeweils fÃ¼r wenige Quadratmeter den ortsÃ¼blichen Mietpreis fÃ¼r eine Single-Wohnung vom Amt erhalten. Dabei werden Quadratmeterpreise erzielt, die angeblich teilweise dreistellig sind. Der Quadratmeterdeckel soll dies kÃ¼nftig verhindern.



Uneinigkeit gibt es in der schwarz-roten Koalition Ã¼ber das Einsparpotenzial der jetzt vorgestellten BÃ¼rgergeld-Reform. CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann geht von mehreren Milliarden aus, sagte "Bild am Sonntag": "Niemand kann die Zahl seriÃ¶s genau voraussagen. Aber es muss der Anspruch sein, dass bei einer Reform auch Geld eingespart wird. Ich bin mir sicher, dass man einige Milliarden Euro einsparen kann. MaÃŸgeblich ist, dass wir eine neue Gerechtigkeit schaffen und Menschen schnell wieder in Arbeit vermitteln."



Arbeitsministerin Bas hingegen betonte: "Wir sind uns einig, dass wir Einsparungen in der Grundsicherung vor allem erreichen, wenn wir mit der Reform mehr Menschen in Arbeit bringen. DafÃ¼r brauchen wir vor allem Wirtschaftswachstum."



