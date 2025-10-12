Goldpreis-Prognose: Goldman Sachs hebt auf 4.900 USD bis 2026 an!

Goldman Sachs hat seine Prognose für den Goldpreis erheblich angehoben und erwartet, dass dieser bis Dezember 2026 auf 4.900 US-Dollar pro Feinunze steigen wird, was eine Erhöhung gegenüber der vorherigen Schätzung von 4.300 US-Dollar darstellt. Diese Anpassung ist auf einen stärkeren Zufluss von Kapital institutioneller Investoren in börsengehandelte Goldfonds (ETFs) zurückzuführen, als ursprünglich angenommen. Die Bank sieht die Risiken für die angehobene Prognose insgesamt auf der Oberseite, da die Diversifizierung privater Anleger in den Goldmarkt die ETF-Bestände über die bisherigen Schätzungen hinaus ansteigen lassen könnte.

Ein weiterer Faktor, der die Goldpreise antreibt, ist die anhaltend hohe Kaufaktivität der Zentralbanken. Goldman Sachs prognostiziert, dass diese im Durchschnitt 80 Tonnen Gold in diesem Jahr und 70 Tonnen im Jahr 2026 erwerben werden, um ihre Reserven stärker in Richtung Gold umzuschichten. Zudem könnten ein schwächerer US-Dollar und die Suche nach sicheren Anlagen durch Privatanleger in Zeiten geopolitischer Spannungen die Nachfrage nach Gold weiter ankurbeln.