Goldpreis-Prognose: Goldman Sachs hebt auf 4.900 USD bis 2026 an!
Goldman Sachs hat seine Prognose für den Goldpreis erheblich angehoben und erwartet, dass dieser bis Dezember 2026 auf 4.900 US-Dollar pro Feinunze steigen wird, was eine Erhöhung gegenüber der vorherigen Schätzung von 4.300 US-Dollar darstellt. Diese Anpassung ist auf einen stärkeren Zufluss von Kapital institutioneller Investoren in börsengehandelte Goldfonds (ETFs) zurückzuführen, als ursprünglich angenommen. Die Bank sieht die Risiken für die angehobene Prognose insgesamt auf der Oberseite, da die Diversifizierung privater Anleger in den Goldmarkt die ETF-Bestände über die bisherigen Schätzungen hinaus ansteigen lassen könnte.
Ein weiterer Faktor, der die Goldpreise antreibt, ist die anhaltend hohe Kaufaktivität der Zentralbanken. Goldman Sachs prognostiziert, dass diese im Durchschnitt 80 Tonnen Gold in diesem Jahr und 70 Tonnen im Jahr 2026 erwerben werden, um ihre Reserven stärker in Richtung Gold umzuschichten. Zudem könnten ein schwächerer US-Dollar und die Suche nach sicheren Anlagen durch Privatanleger in Zeiten geopolitischer Spannungen die Nachfrage nach Gold weiter ankurbeln.
Der Goldpreis hat seit Jahresbeginn bereits über 55 Prozent zugelegt und überschritt kürzlich die Marke von 4.000 US-Dollar pro Feinunze. Am Donnerstag wurde der Preis bei 4.042 US-Dollar gehandelt, nachdem er zuvor in der Spitze 4.059,31 US-Dollar erreicht hatte. Der Anstieg des Goldpreises hat sich jedoch am Donnerstag nicht fortgesetzt, was teilweise auf Fortschritte in den Verhandlungen zur Beendigung des Gaza-Kriegs zurückzuführen ist. Diese Entwicklungen haben die Nachfrage nach sicheren Anlagen wie Gold gedämpft.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Goldman Sachs optimistisch in die Zukunft des Goldmarktes blickt, gestützt durch institutionelle Investitionen, Zentralbankkäufe und geopolitische Unsicherheiten. Der Goldpreis bleibt ein wichtiger Indikator für wirtschaftliche Stabilität und Anlegervertrauen, insbesondere in Krisenzeiten. Die aktuelle Marktentwicklung zeigt, dass trotz kurzfristiger Rückgänge die langfristigen Perspektiven für Gold weiterhin positiv sind.
Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 4.018USD auf Forex (11. Oktober 2025, 13:29 Uhr) gehandelt.
