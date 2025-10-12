Oracle: KI-Boom treibt Aktienkurs auf 365 USD – Analysten sind optimistisch!
Die Investmentbank Baird hat Oracle als einen der Hauptprofiteure des aktuellen Künstliche-Intelligenz-Booms identifiziert und ein "Outperform"-Rating mit einem Kursziel von 365 US-Dollar vergeben, was einem potenziellen Anstieg von etwa 27 Prozent entspricht. Analyst Rob Oliver hebt hervor, dass Oracle hervorragend positioniert ist, um von den erheblichen Investitionen in KI-Infrastruktur zu profitieren. Die Firma spielt eine Schlüsselrolle beim Übergang von KI-Training zu Inferenz, was die Anwendung von KI-Technologien betrifft. Baird betont, dass Oracles breite Palette an Cloud-Diensten, Datenbanken und Unternehmenssoftware eine seltene Kombination aus Stabilität und Wachstumspotenzial bietet.
Ein zentraler Wachstumstreiber ist die Cloud-Transformation des Unternehmens, die zu einem Umsatzwachstum von über 20 Prozent führen könnte. Insbesondere die Bereiche Software-as-a-Service (SaaS) und Infrastruktur sollen in den kommenden Jahren überdurchschnittliches Wachstum ermöglichen. Trotz erheblicher Investitionen in neue Technologien bleiben die operativen Margen stabil bei etwa 40 bis 45 Prozent. Oracle-Aktien haben seit Jahresbeginn um 73 Prozent zugelegt, was das Unternehmen zu einem der besten Performer im Technologiesektor macht. Laut LSEG-Daten bewerten 33 von 44 Analysten die Aktie mit "Kaufen" oder "Stark Kaufen".
Zusätzlich hat Citi das Kursziel für Oracle auf 415 US-Dollar angehoben, was ein Potenzial von fast 40 Prozent impliziert. Analyst Tyler Radke sieht die KI-Infrastruktur als wesentlichen Wachstumstreiber und bezeichnet den jüngsten Rückgang der Aktie als Kaufgelegenheit. Trotz Bedenken über die Stabilität des KI-Geschäfts bleibt Radke optimistisch und hebt die steigende Nachfrage nach Oracle Cloud Infrastructure (OCI) hervor. Er erwartet, dass das Management von Oracle bald mehr Klarheit über Investitionen und Rentabilität im Zusammenhang mit KI-Projekten geben wird.
Ein weiterer Katalysator für die Aktie könnte die bevorstehende Veranstaltung "AI World" in Las Vegas sein, die Oracle veranstaltet. Radke betont, dass die starke Auftragslage im Bereich OCI auf die wachsende Nachfrage nach KI-Infrastruktur zurückzuführen ist und sieht erhebliches Potenzial für Aufwärtskorrekturen bei den Schätzungen für das Geschäftsjahr 2028. Dies könnte den Druck auf die operativen Margen ausgleichen und das Gewinnwachstum des Unternehmens ankurbeln.
Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,35 % und einem Kurs von 293,0USD auf NYSE (11. Oktober 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.
