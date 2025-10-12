Oracle: KI-Boom treibt Aktienkurs auf 365 USD – Analysten sind optimistisch!

Die Investmentbank Baird hat Oracle als einen der Hauptprofiteure des aktuellen Künstliche-Intelligenz-Booms identifiziert und ein "Outperform"-Rating mit einem Kursziel von 365 US-Dollar vergeben, was einem potenziellen Anstieg von etwa 27 Prozent entspricht. Analyst Rob Oliver hebt hervor, dass Oracle hervorragend positioniert ist, um von den erheblichen Investitionen in KI-Infrastruktur zu profitieren. Die Firma spielt eine Schlüsselrolle beim Übergang von KI-Training zu Inferenz, was die Anwendung von KI-Technologien betrifft. Baird betont, dass Oracles breite Palette an Cloud-Diensten, Datenbanken und Unternehmenssoftware eine seltene Kombination aus Stabilität und Wachstumspotenzial bietet.

Ein zentraler Wachstumstreiber ist die Cloud-Transformation des Unternehmens, die zu einem Umsatzwachstum von über 20 Prozent führen könnte. Insbesondere die Bereiche Software-as-a-Service (SaaS) und Infrastruktur sollen in den kommenden Jahren überdurchschnittliches Wachstum ermöglichen. Trotz erheblicher Investitionen in neue Technologien bleiben die operativen Margen stabil bei etwa 40 bis 45 Prozent. Oracle-Aktien haben seit Jahresbeginn um 73 Prozent zugelegt, was das Unternehmen zu einem der besten Performer im Technologiesektor macht. Laut LSEG-Daten bewerten 33 von 44 Analysten die Aktie mit "Kaufen" oder "Stark Kaufen".