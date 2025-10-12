Bitcoin-Rallye im Oktober: Neue Allzeithochs und umstrittene Prognosen!

Arthur Hayes, Co-Gründer der Kryptobörse BitMEX, hat eine provokante These aufgestellt: Der traditionelle Vierjahreszyklus von Bitcoin, der oft als Grundlage für Investitionsstrategien dient, sei überholt. In seiner Analyse argumentiert Hayes, dass nicht das Halving, sondern die globale Geldpolitik die entscheidenden Faktoren für Bitcoin-Kursbewegungen sind. Er glaubt, dass Bitcoin in eine Phase massiver Liquiditätsausweitung eintreten wird, die den Kurs weiter antreiben könnte. Hayes hebt hervor, dass die bisherigen Crashs nicht durch Halvings, sondern durch geldpolitische Straffungen verursacht wurden.

Im Oktober 2023 hat Bitcoin eine beeindruckende Rallye erlebt, die Anleger dazu veranlasst hat, den Monat als "Uptober" zu bezeichnen. In zehn der letzten zwölf Oktobermonate seit 2013 verzeichnete die älteste Kryptowährung der Welt Kursgewinne, was die aktuelle Euphorie erklärt. Am Sonntag erreichte der Bitcoin-Kurs ein neues Allzeithoch, während US-Bitcoin-ETFs am Montag Nettozuflüsse von über 1,21 Milliarden US-Dollar verzeichneten, was den zweitstärksten Handelstag in der Geschichte darstellt. Diese Entwicklung wird von institutionellen Investoren unterstützt, die massiv in Bitcoin investieren.

Aktuell notiert Bitcoin bei etwa 121.900 US-Dollar. Das vierte Halving fand im April 2024 statt, und traditionell würde man nun eine Korrektur erwarten. Hayes widerspricht jedoch dieser Logik und prognostiziert, dass die bevorstehende Liquiditätsflut das Halving-Narrativ überlagern wird. Die globalen Zentralbanken, insbesondere in den USA, Japan und China, scheinen sich in Richtung einer expansiven Geldpolitik zu bewegen, was Bitcoin zugutekommen könnte. In den USA plant Präsident Trump, die Wirtschaft durch billiges Geld anzukurbeln, während die Federal Reserve bereits Zinssenkungen vorgenommen hat. Auch Japan könnte zu einer ähnlichen Geldpolitik zurückkehren.

Trotz dieser optimistischen Prognosen warnen einige Analysten vor übermäßiger Euphorie. Sie weisen darauf hin, dass die Mining-Kosten nach dem Halving gestiegen sind und institutionelle Zuflüsse stagnieren. Zudem könnten geopolitische Risiken Kapital aus den Kryptomärkten abziehen. Während Hayes ein neues Paradigma für Bitcoin propagiert, bleibt die Marktstimmung gemischt, und die Unsicherheiten über die zukünftige Entwicklung der Kryptowährung sind weiterhin präsent.

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 111.740USD auf CryptoCompare Index (12. Oktober 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.