Rheinmetall-Aktie im Rückgang: Jetzt der perfekte Zeitpunkt zum Einstieg?

Rheinmetall hat die Produktion seiner HERO-Modelle in Italien intensiviert, wo die Serienfertigung dieser präzisionsgelenkten Munition, die in Zusammenarbeit mit dem israelischen Hersteller UVision entwickelt wurde, bereits läuft. Die HERO-Modelle sind für verschiedene Einsatzzwecke konzipiert, darunter die HERO 30 für Infanterie, die HERO 120 für gepanzerte Fahrzeuge und die HERO 400 für Langstreckenangriffe. Mit einem Auftragsbestand von über 200 Millionen Euro zeigt sich eine steigende Nachfrage nach diesen Systemen in Europa.

Rheinmetall hat in den letzten Tagen eine herausfordernde Phase durchlebt, die von einem signifikanten Rückgang der Aktienkurse geprägt war. Diese Entwicklung hat viele Anleger dazu veranlasst, sich zu fragen, ob sich nun eine günstige Einstiegsmöglichkeit in die Rheinmetall-Aktie bietet. Trotz der jüngsten Schwäche bleibt das Unternehmen gut positioniert, insbesondere durch seine Expansion im Bereich der Loitering Munition in Italien.

Zusätzlich zur Loitering Munition hat Rheinmetall auch in andere Verteidigungstechnologien investiert, wie etwa in Drohnen. Die LUNA NG-Drohne hat 2024 einen Umsatz von etwa 120 Millionen Euro erzielt. Kooperationen mit internationalen Partnern wie Lockheed Martin und Anduril erweitern das Portfolio des Unternehmens im Bereich unbemannter Systeme und Drohnenabwehr.

Trotz des Kursrückgangs bleibt Rheinmetall aus Sicht der Analysten ein solides Investment. Die Deutsche Bank hat das Kursziel bei 1.950 Euro belassen, während Berenberg es auf 2.330 Euro angehoben hat. Auch Jefferies und UBS zeigen sich optimistisch und bestätigen ihre "Buy"-Einstufungen mit Kurszielen von 2.250 Euro bzw. 2.205 Euro. Diese positiven Einschätzungen basieren auf der starken Auftragslage und den Wachstumsperspektiven im Verteidigungssektor.

Ein weiterer bedeutender Auftrag könnte von der Bundeswehr kommen, die plant, über 600 Flugabwehrpanzer Skyranger bei Rheinmetall zu bestellen, um ihre Luftverteidigung zu stärken. Der Auftragswert wird auf über neun Milliarden Euro geschätzt. Der Skyranger, der den Gepard-Flugabwehrpanzer ablöst, ist ein flexibles System, das auf verschiedenen Plattformen montiert werden kann und besonders effektiv gegen Drohnen ist.

Insgesamt könnte die aktuelle Kurskorrektur für Anleger eine interessante Gelegenheit darstellen, in Rheinmetall zu einem günstigeren Preis einzutreten. Langfristig bleibt das Unternehmen, gestützt durch starke Wachstumsprognosen, ein attraktives Investment.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,55 % und einem Kurs von 1.869EUR auf Tradegate (10. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.