Qualcomm: Volatile Kursentwicklung – Chancen trotz regulatorischer Hürden!

Qualcomm hat in den letzten Wochen eine volatile Kursentwicklung durchlebt, die am Donnerstag mit einem Schlusskurs von 165,66 US-Dollar endete, was einem Rückgang von 1,26 Prozent im Vergleich zum Vortag entspricht. Der aktuelle Kurs liegt etwa 9 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 182,10 US-Dollar, was bei Anlegern Besorgnis über die kurzfristige Entwicklung auslöste. Ein wesentlicher Faktor für die jüngsten Kursverluste ist eine kartellrechtliche Untersuchung in China, die sich mit der Übernahme des israelischen Unternehmens Autotalks durch Qualcomm befasst. Die chinesische Marktaufsichtsbehörde prüft, ob diese Übernahme ordnungsgemäß angemeldet wurde, was nicht nur finanzielle Folgen haben könnte, sondern auch Qualcomms strategische Ambitionen im wachsenden Markt für vernetztes Fahren gefährden könnte.

Trotz dieser regulatorischen Herausforderungen bewerten Analysten Qualcomm überwiegend positiv. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 182,82 US-Dollar, mit einem Höchstwert von 225,00 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von über 30 Prozent darstellt. Analysten heben Qualcomms führende Position im Bereich der Mobilfunktechnologie sowie in aufkommenden Sektoren wie dem Internet der Dinge (IoT) hervor. Das Unternehmen hat starke Partnerschaften und ein robustes Produktportfolio, das in verschiedenen Wachstumssektoren Anwendung findet. Die positive Marktnachfrage nach 5G-Technologien und Lösungen für vernetztes Fahren, in denen Qualcomm eine Schlüsselrolle spielt, sorgt weiterhin für Optimismus.

Für die kommenden Wochen erwarten Analysten einen moderaten Anstieg des Aktienkurses, mit Prognosen, die auf etwa 166,22 US-Dollar bis Ende Oktober 2025 hindeuten. Langfristig, insbesondere im Jahr 2026, sehen einige Modelle ein erhebliches Wachstumspotenzial, mit Kursen bis zu 240,43 US-Dollar. Die Entwicklungen in der kartellrechtlichen Untersuchung sowie die Marktreaktionen auf neue Geschäftsentwicklungen in den Bereichen 5G und V2X-Technologie könnten entscheidend sein.

Insgesamt zeigt Qualcomm trotz der kurzfristigen Schwankungen ein vielversprechendes langfristiges Potenzial. Das Unternehmen bleibt ein dominierender Akteur im Halbleitermarkt, und strategische Akquisitionen wie die von Autotalks könnten Qualcomm in Zukunft an die Spitze der Technologien für autonomes Fahren katapultieren. Analysten empfehlen, die Entwicklungen genau zu beobachten, da die regulatorischen Herausforderungen die langfristige Wachstumsdynamik nicht grundlegend gefährden dürften.

Die Qualcomm Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,29 % und einem Kurs von 153,6USD auf Nasdaq (11. Oktober 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.