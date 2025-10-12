    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tesla-Aktien im Sturzflug: NHTSA untersucht gefährliches FSD-System!

    Tesla-Aktien im Sturzflug: NHTSA untersucht gefährliches FSD-System!
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Die Aktien von Tesla erlebten am Donnerstag einen dramatischen Rückgang, nachdem die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA eine Untersuchung des Fahrassistenzsystems "Full-Self-Driving" (FSD) eingeleitet hatte. Im Fokus der Untersuchung stehen Vorwürfe, dass Tesla-Fahrzeuge bei aktiviertem FSD rote Ampeln überfahren und andere Verkehrsregeln missachtet haben. Die NHTSA prüft rund 2,9 Millionen Fahrzeuge, die mit diesem System ausgestattet sind, und untersucht 58 Vorfälle, bei denen 23 Personen verletzt wurden, jedoch keine Todesfälle gemeldet wurden.

    Die Untersuchung ist eine "vorläufige" Maßnahme, die sich mit mutmaßlichen Verstößen gegen Verkehrs- und Sicherheitsgesetze befasst. Insbesondere geht es um Fälle, in denen Teslas mit aktivem FSD rote Ampeln überfahren oder entgegen der Fahrtrichtung auf öffentlichen Straßen gefahren sind. Tesla hat kürzlich ein Software-Update für das FSD-System veröffentlicht, das jedoch weiterhin unter intensiver Beobachtung steht. Das Unternehmen weist darauf hin, dass Fahrer beim Einsatz des FSD-Systems jederzeit aufmerksam bleiben und eingreifen müssen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tesla!
    Long
    380,00€
    Basispreis
    2,56
    Ask
    × 11,24
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    453,95€
    Basispreis
    4,40
    Ask
    × 9,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Einige der Vorfälle, die zur Untersuchung führten, ereigneten sich an einer Kreuzung in Joppa, Maryland, wo mehrere Unfälle mit Verletzten dokumentiert wurden. Tesla hat bereits Maßnahmen zur Fehlerbehebung an dieser Stelle eingeleitet. Die NHTSA wird auch bewerten, ob die Fahrer ausreichend gewarnt wurden und genügend Zeit hatten, um auf die unerwarteten Aktionen des Fahrzeugs zu reagieren.

    Parallel zu diesen Entwicklungen hat die kanadische Bank RBC das Kursziel für Tesla von 325 auf 500 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Dies geschah nach einer Veranstaltung mit Investoren in der Gigafactory in Grünheide, bei der der geplante humanoide Roboter Optimus ein zentrales Thema war. RBC schätzt, dass Tesla bis 2050 einen Marktanteil von fünf Prozent im Bereich humanoide Roboter erreichen könnte, dessen Gesamtwert auf etwa 9 Billionen US-Dollar geschätzt wird.

    Trotz der positiven Einschätzungen von Analysten steht Tesla vor Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf die Sicherheit seiner Fahrerassistenzsysteme. Die laufenden Untersuchungen und die damit verbundenen Vorwürfe könnten das Vertrauen der Verbraucher und Investoren in die Marke beeinträchtigen, während das Unternehmen gleichzeitig versucht, seine Zukunftspläne im Bereich autonomes Fahren und Robotik voranzutreiben.



    Tesla

    -5,06 %
    -7,32 %
    +17,72 %
    +36,54 %
    +69,42 %
    +82,97 %
    +178,06 %
    +2.684,54 %
    +25.856,69 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,06 % und einem Kurs von 413,5USD auf Nasdaq (11. Oktober 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Tesla-Aktien im Sturzflug: NHTSA untersucht gefährliches FSD-System! Die Aktien von Tesla erlebten am Donnerstag einen dramatischen Rückgang, nachdem die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA eine Untersuchung des Fahrassistenzsystems "Full-Self-Driving" (FSD) eingeleitet hatte. Im Fokus der Untersuchung stehen …