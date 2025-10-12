Tesla-Aktien im Sturzflug: NHTSA untersucht gefährliches FSD-System!

Die Untersuchung ist eine "vorläufige" Maßnahme, die sich mit mutmaßlichen Verstößen gegen Verkehrs- und Sicherheitsgesetze befasst. Insbesondere geht es um Fälle, in denen Teslas mit aktivem FSD rote Ampeln überfahren oder entgegen der Fahrtrichtung auf öffentlichen Straßen gefahren sind. Tesla hat kürzlich ein Software-Update für das FSD-System veröffentlicht, das jedoch weiterhin unter intensiver Beobachtung steht. Das Unternehmen weist darauf hin, dass Fahrer beim Einsatz des FSD-Systems jederzeit aufmerksam bleiben und eingreifen müssen.

Die Aktien von Tesla erlebten am Donnerstag einen dramatischen Rückgang, nachdem die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA eine Untersuchung des Fahrassistenzsystems "Full-Self-Driving" (FSD) eingeleitet hatte. Im Fokus der Untersuchung stehen Vorwürfe, dass Tesla-Fahrzeuge bei aktiviertem FSD rote Ampeln überfahren und andere Verkehrsregeln missachtet haben. Die NHTSA prüft rund 2,9 Millionen Fahrzeuge, die mit diesem System ausgestattet sind, und untersucht 58 Vorfälle, bei denen 23 Personen verletzt wurden, jedoch keine Todesfälle gemeldet wurden.

Einige der Vorfälle, die zur Untersuchung führten, ereigneten sich an einer Kreuzung in Joppa, Maryland, wo mehrere Unfälle mit Verletzten dokumentiert wurden. Tesla hat bereits Maßnahmen zur Fehlerbehebung an dieser Stelle eingeleitet. Die NHTSA wird auch bewerten, ob die Fahrer ausreichend gewarnt wurden und genügend Zeit hatten, um auf die unerwarteten Aktionen des Fahrzeugs zu reagieren.

Parallel zu diesen Entwicklungen hat die kanadische Bank RBC das Kursziel für Tesla von 325 auf 500 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Dies geschah nach einer Veranstaltung mit Investoren in der Gigafactory in Grünheide, bei der der geplante humanoide Roboter Optimus ein zentrales Thema war. RBC schätzt, dass Tesla bis 2050 einen Marktanteil von fünf Prozent im Bereich humanoide Roboter erreichen könnte, dessen Gesamtwert auf etwa 9 Billionen US-Dollar geschätzt wird.

Trotz der positiven Einschätzungen von Analysten steht Tesla vor Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf die Sicherheit seiner Fahrerassistenzsysteme. Die laufenden Untersuchungen und die damit verbundenen Vorwürfe könnten das Vertrauen der Verbraucher und Investoren in die Marke beeinträchtigen, während das Unternehmen gleichzeitig versucht, seine Zukunftspläne im Bereich autonomes Fahren und Robotik voranzutreiben.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,06 % und einem Kurs von 413,5USD auf Nasdaq (11. Oktober 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.