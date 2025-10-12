Gerresheimer: Dramatischer Kurssturz und Gewinnwarnung – Anleger verunsichert!

Die Gewinnwarnung, die Gerresheimer am Mittwochabend veröffentlichte, ist auf eine nachlassende Nachfrage nach Pflege- und Schönheitsprodukten zurückzuführen. Diese Entwicklung betrifft nicht nur Gerresheimer, sondern auch viele andere Unternehmen im Konsumgütersektor. Im dritten Quartal sank der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 Prozent auf 560,7 Millionen Euro, während das bereinigte EBITDA bei 103,4 Millionen Euro lag, was einer organischen Marge von 18,8 Prozent entspricht – unter den angestrebten 20 Prozent.

Die Situation bei Gerresheimer, einem Verpackungsspezialisten aus Düsseldorf, hat sich dramatisch verschlechtert. Am Donnerstag musste das Unternehmen erneut seine Jahresprognose senken, was zu einem Kurssturz der Aktie um 13 Prozent führte. Damit hat sich der Wert der Aktie im laufenden Jahr bereits halbiert und notiert auf dem niedrigsten Stand seit 2012. Die Leerverkaufsquote liegt aktuell bei 8,4 Prozent, was auf ein hohes Misstrauen der Anleger hinweist.

Für das laufende Geschäftsjahr 2025 rechnet Gerresheimer nun mit einem organischen Umsatzrückgang zwischen 2 und 4 Prozent, nachdem zuvor ein Wachstum von 0 bis 2 Prozent prognostiziert worden war. Die schwache Nachfrage betrifft insbesondere Produkte für die Kosmetik- und Pharmaindustrie, wie Tiegel und Flaschen für flüssige Medikamente. Zwar wird für das vierte Quartal eine leichte Verbesserung durch Produktionsanläufe im Bereich Drug-Delivery-Systeme erwartet, dies reicht jedoch nicht aus, um die Gesamtprognose zu stabilisieren.

Zusätzlich sieht sich Gerresheimer mit Vorwürfen der Finanzaufsicht BaFin konfrontiert, die mögliche Verstöße gegen Rechnungslegungsregeln untersucht. Das Unternehmen hat angekündigt, vollumfänglich mit der Behörde zusammenzuarbeiten. Diese Unsicherheiten haben das Vertrauen in die Aktie weiter erschüttert.

Analysten der UBS haben das Rating für Gerresheimer nach der Prognosesenkung zunächst auf "Buy" belassen, jedoch steht das Kursziel von 75 Euro auf der Kippe. Die Konsensschätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis könnten um bis zu 5 beziehungsweise 10 Prozent sinken. Die Herausforderungen, vor denen Gerresheimer steht, sind erheblich, und das Unternehmen plant Maßnahmen zur Kostensenkung und zur Verbesserung der operativen Effizienz, um die aktuelle Krise zu bewältigen.

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,62 % und einem Kurs von 28,76EUR auf Tradegate (10. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.