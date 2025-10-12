Volkswagen: 1% Wachstum und 42% mehr Elektroautos – Ein Blick auf die Zahlen!

Ein herausragendes Wachstum wurde im Bereich der batterieelektrischen Fahrzeuge (BEV) erzielt, wo die Auslieferungen um 42 Prozent auf 717.500 Fahrzeuge stiegen. In Europa betrug der Anstieg sogar 78 Prozent, während die USA ein Plus von 85 Prozent verzeichneten. Trotz eines Rückgangs von 43 Prozent in China, wo neue Elektromodelle auf den Markt kommen, bleibt Volkswagen mit einem Marktanteil von rund 27 Prozent der führende Anbieter von BEVs in Europa. Der weltweite BEV-Anteil des Konzerns stieg von 8 auf 11 Prozent, in Westeuropa sogar auf 20 Prozent.

Die Volkswagen Group hat am 10. Oktober 2025 ihre Auslieferungszahlen für die ersten neun Monate des Jahres veröffentlicht und dabei einen weltweiten Anstieg der Auslieferungen um 1 Prozent auf 6,60 Millionen Fahrzeuge verzeichnet. Im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,52 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert wurden, zeigt sich ein moderates Wachstum, das jedoch durch Rückgänge in wichtigen Märkten wie China (-4 Prozent) und Nordamerika (-8 Prozent) belastet wird. Positiv entwickelten sich hingegen die Märkte in Südamerika (+15 Prozent), Westeuropa (+3 Prozent) sowie Zentral- und Osteuropa (+10 Prozent).

Die Auftragseingänge in Westeuropa stiegen in den ersten neun Monaten um 17 Prozent, wobei neue Modelle aller Antriebsarten, darunter der VW ID.7 Tourer und der Audi Q6 e-tron, als wesentliche Treiber fungierten. Besonders bemerkenswert ist der Anstieg der BEV-Auftragseingänge um 64 Prozent, die nun rund 22 Prozent der Gesamtauftragseingänge in Westeuropa ausmachen. Auch die Auslieferungen von Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen (PHEV) stiegen um 55 Prozent auf 299.000 Fahrzeuge.

Volkswagen zeigt sich optimistisch, insbesondere in Europa, wo im dritten Quartal ein Zuwachs von 8 Prozent erzielt wurde. Marco Schubert, Mitglied der erweiterten Konzernleitung für Vertrieb, betont, dass die vollelektrischen Modelle einen entscheidenden Beitrag zu diesem Wachstum leisten. Die positive Entwicklung der BEV-Verkäufe in Europa, die im Vergleich zum Vorjahr um mehr als drei Viertel gestiegen sind, unterstreicht die Fortschritte des Unternehmens im Bereich der Elektromobilität.

Trotz der Herausforderungen in China und den USA, wo die Konkurrenz und Marktbedingungen schwierig sind, bleibt Volkswagen auf Kurs, seine Marktposition im Bereich der Elektrofahrzeuge weiter auszubauen.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,16 % und einem Kurs von 89,84EUR auf Tradegate (10. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.