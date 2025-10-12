Novo Nordisk übernimmt Akero: Strategischer Schritt im Milliardenmarkt!

Die Übernahme sieht vor, dass Novo Nordisk den Aktionären von Akero 54 US-Dollar pro Aktie in bar zahlt, was einen Aufschlag von etwa 16,2 Prozent im Vergleich zum letzten Kurs von 46,49 US-Dollar darstellt. Zudem könnte Akero eine zusätzliche Zahlung von 6 US-Dollar pro Aktie erhalten, sofern Efruxifermin bis spätestens 30. Juni 2031 die vollständige Zulassung in den USA erhält.

Novo Nordisk, der dänische Pharmariese, hat unter der neuen Führung von CEO Mike Doustdar ein bedeutendes Signal gesetzt, indem er Akero Therapeutics für bis zu 5,2 Milliarden US-Dollar übernimmt. Diese Akquisition zielt darauf ab, das Portfolio des Unternehmens im Bereich der Behandlung von Fettlebererkrankungen zu erweitern, insbesondere durch das Medikament Efruxifermin, das sich in der späten klinischen Testphase befindet. Efruxifermin wird bei Patienten mit schwerer Leberzirrhose aufgrund der Stoffwechselkrankheit MASH (Metabolic Dysfunction-Associated Steatohepatitis) getestet und könnte als bahnbrechende Therapie gelten.

Die Marktreaktion auf die Übernahme war gemischt: Während die Aktien von Akero im vorbörslichen Handel um über 19 Prozent stiegen, fielen die Aktien von Novo Nordisk an der dänischen Börse um fast 2 Prozent. Trotz eines Anstiegs von rund 30 Prozent seit ihrem Jahrestief im August, notiert die Novo-Aktie auf 12-Monatssicht immer noch über 50 Prozent im Minus.

Doustdar hat betont, dass Novo Nordisk weiterhin auf die Entwicklung innovativer Medikamente gegen Fettleibigkeit und Diabetes fokussiert bleibt, die auch mit kardiometabolischen Erkrankungen wie MASH in Verbindung stehen. Eine Diversifikation in andere Therapiegebiete ist derzeit nicht geplant.

Die Übernahme von Akero Therapeutics stellt einen strategischen Schritt dar, um Novo Nordisk in einem potenziellen Milliardenmarkt zu positionieren und die eigene Produktpalette zu stärken. Efruxifermin könnte in Kombination mit dem bereits erfolgreichen Medikament Wegovy eine zentrale Rolle in der Behandlung von Fettlebererkrankungen spielen.

Insgesamt zeigt diese Akquisition, dass Novo Nordisk entschlossen ist, seine Marktstellung im Bereich der Therapien für Stoffwechselerkrankungen auszubauen und innovative Lösungen für Patienten zu entwickeln.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,38 % und einem Kurs von 49,08EUR auf Tradegate (10. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.