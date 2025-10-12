HelloFresh: UBS hebt Kursziel an – Kommt die große Erholung?

Die UBS-Analysten erwarten, dass sich die Umsätze des Unternehmens im kommenden Jahr stabilisieren werden. Der Rückgang der Erlöse soll ab dem dritten Quartal 2025 nachlassen, und ab dem zweiten Quartal 2026 wird ein organisches Wachstum prognostiziert. Die Analysten rechnen mit einer Umsatzsteigerung von etwa 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, was auf eine mögliche Erholung des Unternehmens hindeutet. Für die mittelfristige Zukunft wird ein jährliches Umsatzwachstum von rund 3 Prozent erwartet.

Die Analysten der UBS haben ihre Einschätzung für den Kochboxen-Konzern HelloFresh von „Neutral“ auf „Kaufen“ angehoben und das Kursziel von 7,60 Euro auf 10,80 Euro erhöht. Diese Neubewertung kommt nach einem Jahr, in dem die Aktie von HelloFresh dramatische Kursverluste von bis zu 80 Prozent erlitten hat. Am Donnerstag erlebte die Aktie jedoch einen Aufschwung und stieg um 11 Prozent, was sie an die Spitze des MDAX katapultierte.

Ein weiterer positiver Aspekt ist die Überzeugung der Analysten, dass HelloFresh die angestrebten Netto-Kostensenkungen von 200 Millionen Euro erreichen wird. Dies gibt dem Unternehmen zusätzlichen Spielraum, um betriebliche Herausforderungen zu meistern. Trotz der aktuellen Übergangsphase sieht die UBS Potenzial für nachhaltiges und profitables Wachstum. Die Umsetzung strategischer Maßnahmen und Kostensenkungen könnte dazu beitragen, eine stabile Ertragslage zu erreichen.

Das Vertrauen in das Management und die operativen Maßnahmen stärkt die Aussichten auf zukünftiges Wachstum. Die Analysten heben hervor, dass die verbesserten Wachstumsprognosen ein Upside-Potenzial von 55 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs darstellen. Zudem wird eine attraktive Free-Cashflow-Rendite von 9,9 Prozent für das Jahr 2025 sowie ein solides Wachstum des freien Cashflows von 20 Prozent zwischen 2025 und 2028 prognostiziert.

Insgesamt zeigt die Neubewertung durch die UBS, dass die Analysten optimistisch in die Zukunft von HelloFresh blicken. Die Kombination aus Kostensenkungen, stabilisierenden Umsätzen und einem klaren Wachstumspfad könnte der Aktie helfen, sich von den bisherigen Verlusten zu erholen und langfristig wieder an Wert zu gewinnen.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,52 % und einem Kurs von 7,40EUR auf Tradegate (10. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.