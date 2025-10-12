Ölpreise im Sinkflug: Trump und geopolitische Spannungen belasten Markt!
Die Ölpreise haben am Freitag, beeinflusst durch die Aussagen von US-Präsident Donald Trump, deutliche Verluste erlitten. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember fiel um 2,11 US-Dollar auf 63,11 US-Dollar, während der Preis für die US-Sorte WTI um 2,21 US-Dollar auf 59,30 US-Dollar sank. Trump hatte sein geplantes Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping aufgrund des anhaltenden Handelskonflikts infrage gestellt und zudem Chinas Exportbeschränkungen bei seltenen Erden kritisiert. Diese geopolitischen Spannungen trugen zur Unsicherheit auf dem Ölmarkt bei.
Zusätzlich belasteten die Entspannung im Nahen Osten und die Aussicht auf ein Überangebot die Ölpreise. Die Notierungen erreichten den tiefsten Stand seit vier Monaten, nachdem sie in der ersten Wochenhälfte noch gestiegen waren. Barbara Lambrecht, Rohstoffexpertin bei der Commerzbank, stellte fest, dass die Pessimisten am Ölmarkt die Oberhand gewonnen haben. Brent-Öl ist seit Jahresbeginn um über zwölf Prozent günstiger geworden, was auf ein stark gestiegenes Ölangebot zurückzuführen ist. Die OPEC+ Staaten haben in den letzten Monaten ihre Produktionsmengen erhöht, was zu einem Überangebot auf dem Weltmarkt geführt hat.
Die Internationale Energieagentur (IEA) warnte bereits vor einem Überangebot, und neue Prognosen von der OPEC und der IEA werden in der kommenden Woche erwartet. Die Marktbeobachter verweisen auf Fortschritte in den Friedensverhandlungen im Gaza-Konflikt, die zu einer Entspannung der geopolitischen Lage in der ölreichen Region führen könnten. Diese Entwicklungen haben die Ölpreise in den letzten Tagen beeinflusst und zu einem Rückgang der Notierungen geführt.
Insgesamt zeigen die aktuellen Entwicklungen auf dem Ölmarkt, dass geopolitische Spannungen und ein Überangebot an Rohöl die Preise stark belasten. Die Unsicherheit über zukünftige Handelsbeziehungen und die geopolitische Stabilität in wichtigen Förderregionen wird weiterhin die Preisbildung im Ölmarkt prägen. Die Marktteilnehmer warten gespannt auf die kommenden Prognosen der OPEC und der IEA, die möglicherweise weitere Hinweise auf die zukünftige Preisentwicklung geben könnten.
Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,59 % und einem Kurs von 62,22USD auf L&S Exchange (10. Oktober 2025, 22:59 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.