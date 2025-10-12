Ölpreise im Sinkflug: Trump und geopolitische Spannungen belasten Markt!

Die Ölpreise haben am Freitag, beeinflusst durch die Aussagen von US-Präsident Donald Trump, deutliche Verluste erlitten. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember fiel um 2,11 US-Dollar auf 63,11 US-Dollar, während der Preis für die US-Sorte WTI um 2,21 US-Dollar auf 59,30 US-Dollar sank. Trump hatte sein geplantes Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping aufgrund des anhaltenden Handelskonflikts infrage gestellt und zudem Chinas Exportbeschränkungen bei seltenen Erden kritisiert. Diese geopolitischen Spannungen trugen zur Unsicherheit auf dem Ölmarkt bei.

Zusätzlich belasteten die Entspannung im Nahen Osten und die Aussicht auf ein Überangebot die Ölpreise. Die Notierungen erreichten den tiefsten Stand seit vier Monaten, nachdem sie in der ersten Wochenhälfte noch gestiegen waren. Barbara Lambrecht, Rohstoffexpertin bei der Commerzbank, stellte fest, dass die Pessimisten am Ölmarkt die Oberhand gewonnen haben. Brent-Öl ist seit Jahresbeginn um über zwölf Prozent günstiger geworden, was auf ein stark gestiegenes Ölangebot zurückzuführen ist. Die OPEC+ Staaten haben in den letzten Monaten ihre Produktionsmengen erhöht, was zu einem Überangebot auf dem Weltmarkt geführt hat.