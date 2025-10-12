Goldman Sachs erhöht Stimmrechtsanteil an Siltronic AG auf 5,66 %!

Die Mitteilung bezieht sich auf den Erwerb und die Veräußertung von Aktien mit Stimmrechten durch die Goldman Sachs Group, Inc., die ihren Sitz in Wilmington, Delaware, USA hat. Am 6. Oktober 2025 überschritt Goldman Sachs die Schwelle von 3 % der Stimmrechte an der Siltronic AG. Der aktuelle Gesamtstimmrechtsanteil von Goldman Sachs beträgt nun 5,66 %, was sich aus 0,16 % direkten Stimmrechten und 5,50 % Stimmrechten aus verschiedenen Finanzinstrumenten zusammensetzt. Zum Vergleich: In der vorherigen Mitteilung lag der Anteil bei 5,10 %.

Am 10. Oktober 2025 veröffentlichte die Siltronic AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die von der EQS Group übermittelt wurde. Diese Mitteilung ist Teil der gesetzlichen Anforderungen zur Transparenz und Informationspflichten für börsennotierte Unternehmen. Der Emittent, die Siltronic AG, hat seinen Sitz in München und ist unter dem Legal Entity Identifier (LEI) 5299003NKV26NNGHHR90 registriert.

Die detaillierte Aufschlüsselung der Stimmrechtsbestände zeigt, dass Goldman Sachs über 46.780 direkt zugerechnete Stimmrechte verfügt, was 0,16 % entspricht. Darüber hinaus hält Goldman Sachs eine Vielzahl von Finanzinstrumenten, darunter Rückforderungsansprüche und Umtauschanleihen, die insgesamt 4,68 % der Stimmrechte ausmachen. Ein Swap, der bis zum 10. September 2035 läuft, trägt zusätzlich 0,82 % bei.

Die Mitteilung gibt auch an, dass Goldman Sachs weder von anderen Unternehmen beherrscht wird noch andere Unternehmen kontrolliert, die Stimmrechte an der Siltronic AG halten. Dies unterstreicht die Unabhängigkeit der Goldman Sachs Group in Bezug auf ihre Beteiligungen an der Siltronic AG.

Zusammenfassend zeigt die Stimmrechtsmitteilung, dass Goldman Sachs seine Beteiligung an der Siltronic AG ausgebaut hat, was möglicherweise auf eine strategische Neuausrichtung oder eine verstärkte Investitionsstrategie hinweist. Die Transparenz dieser Mitteilung ist für Investoren und Marktbeobachter von Bedeutung, da sie Einblicke in die Eigentümerstruktur und die Einflussnahme auf die Unternehmensführung der Siltronic AG bietet.

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,14 % und einem Kurs von 52,10EUR auf Tradegate (10. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.