Ottobock feiert Börsengang: Ein neuer Meilenstein für MedTech-Innovation!

Prof. Hans Georg Näder, Vorsitzender des Verwaltungsrats und Mehrheitseigentümer, betonte die über 100-jährige Innovationsgeschichte von Ottobock und die Bedeutung des Börsengangs für die Weiterentwicklung des Unternehmens. Er äußerte sich optimistisch über die zukünftige Zusammenarbeit mit neuen Aktionären und die Fortsetzung des Erfolgs von Ottobock als börsennotiertes Unternehmen. CEO Oliver Jakobi ergänzte, dass die positive Bewertung des Unternehmens das Vertrauen der Investoren in die Mission von Ottobock widerspiegelt, Menschen bei der Wiedererlangung ihrer Bewegungsfreiheit zu unterstützen. Die Erlöse aus dem Börsengang, die sich auf etwa 100 Millionen EUR belaufen, sollen in innovative Technologien und den Ausbau des globalen Versorgungsnetzwerks investiert werden.

Am 9. Oktober 2025 feierte das deutsche MedTech-Unternehmen Ottobock seinen erfolgreichen Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Aktie startete mit einem Eröffnungskurs von 72,00 EUR und setzte damit ein starkes Zeichen für die Zukunft des Unternehmens. Der Börsengang wurde mit einer feierlichen Zeremonie, einschließlich des symbolischen Glockenläutens, begleitet, an der rund 200 Mitarbeitende und Anwender teilnahmen.

Die Marktkapitalisierung von Ottobock beträgt auf Basis des Angebotspreises von 66,00 EUR rund 4,2 Milliarden Euro. Insgesamt wurden 12.236.173 Aktien platziert. Der Börsengang wird als bedeutender Schritt in der Geschichte des Unternehmens angesehen, das sich auf die Entwicklung von Prothesen, Neuro-Orthetik und Exoskeletten spezialisiert hat. Ottobock ist in 45 Ländern aktiv und betreibt das größte internationale Patientenversorgungsnetzwerk mit etwa 400 Versorgungszentren weltweit.

Die Feierlichkeiten am Börsenvorplatz wurden durch ein Live-Konzert des britischen Sängers Sam Ryder ergänzt, der einen speziell für Ottobock komponierten Song präsentierte. Diese Veranstaltung unterstrich die positive Stimmung und den Zusammenhalt innerhalb des Unternehmens und seiner Unterstützer.

Insgesamt markiert der Börsengang von Ottobock einen wichtigen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte und eröffnet neue Möglichkeiten für Investitionen in zukunftsweisende Technologien im MedTech-Sektor. Das Unternehmen bleibt bestrebt, seine Innovationskraft zu nutzen, um die Lebensqualität von Menschen mit eingeschränkter Mobilität zu verbessern.

Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,50 % und einem Kurs von 69,00EUR auf Tradegate (10. Oktober 2025, 22:27 Uhr) gehandelt.