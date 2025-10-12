Tarifkonflikt bei Lufthansa: Piloten drohen mit Streik – Was nun?
Im Tarifkonflikt zwischen der Deutschen Lufthansa und der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) gibt es nach jüngsten Verhandlungen weiterhin keine Einigung. Die Piloten sind seit einer erfolgreichen Urabstimmung streikbereit, da sie höhere Arbeitgeberbeiträge zu ihren Betriebsrenten fordern. Diese Forderung betrifft etwa 4.800 Pilotinnen und Piloten der Lufthansa Kerngesellschaft sowie der Lufthansa Cargo. Bisher wurden in sieben Verhandlungsrunden keine Fortschritte erzielt, und der letzte Streik der Piloten fand im Jahr 2022 statt.
Trotz der angespannten Situation hat die VC bis zum Abend auf eine konkrete Streikdrohung verzichtet. Dies gibt den Passagieren vorerst etwas Entlastung, da die Gefahr eines Pilotenstreiks für einige Tage gebannt ist. Die Gespräche zwischen der VC und der Lufthansa wurden als "konstruktiv" beschrieben, und es wurden mehrere Sondierungstermine für die kommende Woche vereinbart. Während dieser Zeit wird die VC nicht streiken, was von beiden Seiten bestätigt wurde. Lufthansa-Konzernchef Carsten Spohr äußerte sich in einem Interview, dass man weiterhin an einer Lösung ohne Streiks interessiert sei und die Gespräche auf verschiedenen Kanälen fortgeführt werden.
Die Lufthansa hat bislang kein neues Angebot unterbreitet, jedoch einige Ansatzpunkte genannt, die nun von der Gewerkschaft überprüft werden sollen. Beide Seiten haben sich darauf geeinigt, keine weiteren Details zu den Inhalten der Gespräche zu veröffentlichen, was die Unsicherheit über den Ausgang der Verhandlungen verstärkt. Die Gewerkschaft VC hat betont, dass die Verhandlungen über die Betriebsrenten ein zentrales Anliegen sind, und die Piloten sind entschlossen, ihre Forderungen durchzusetzen.
Insgesamt bleibt die Situation angespannt, da die Piloten auf eine Verbesserung ihrer Rentenbeiträge drängen und die Lufthansa versucht, einen Streik zu vermeiden. Die kommenden Gespräche werden entscheidend sein, um eine Lösung zu finden, die sowohl den Interessen der Piloten als auch den betrieblichen Erfordernissen der Lufthansa gerecht wird. Die nächsten Tage könnten somit wegweisend für die zukünftige Zusammenarbeit zwischen der Airline und ihren Piloten sein.
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,86 % und einem Kurs von 7,37EUR auf Tradegate (10. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.