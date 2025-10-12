Tarifkonflikt bei Lufthansa: Piloten drohen mit Streik – Was nun?

Im Tarifkonflikt zwischen der Deutschen Lufthansa und der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) gibt es nach jüngsten Verhandlungen weiterhin keine Einigung. Die Piloten sind seit einer erfolgreichen Urabstimmung streikbereit, da sie höhere Arbeitgeberbeiträge zu ihren Betriebsrenten fordern. Diese Forderung betrifft etwa 4.800 Pilotinnen und Piloten der Lufthansa Kerngesellschaft sowie der Lufthansa Cargo. Bisher wurden in sieben Verhandlungsrunden keine Fortschritte erzielt, und der letzte Streik der Piloten fand im Jahr 2022 statt.

Trotz der angespannten Situation hat die VC bis zum Abend auf eine konkrete Streikdrohung verzichtet. Dies gibt den Passagieren vorerst etwas Entlastung, da die Gefahr eines Pilotenstreiks für einige Tage gebannt ist. Die Gespräche zwischen der VC und der Lufthansa wurden als "konstruktiv" beschrieben, und es wurden mehrere Sondierungstermine für die kommende Woche vereinbart. Während dieser Zeit wird die VC nicht streiken, was von beiden Seiten bestätigt wurde. Lufthansa-Konzernchef Carsten Spohr äußerte sich in einem Interview, dass man weiterhin an einer Lösung ohne Streiks interessiert sei und die Gespräche auf verschiedenen Kanälen fortgeführt werden.