Euro Stabilisiert sich: Hoffnung durch Fortschritte in Frankreich!

Dennoch musste der Euro im Laufe des Tages leichte Verluste hinnehmen, insbesondere aufgrund enttäuschender Konjunkturdaten aus Deutschland. Die deutschen Exporte sanken im August unerwartet, was die Marktteilnehmer besorgte. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, äußerte sich alarmiert über den Rückgang der Exporte in die USA, der um ein Fünftel im Vergleich zum Vorjahr gefallen war. Diese Entwicklung, zusammen mit schwachen Auftragseingängen und einer stagnierenden Industrieproduktion, setzte den Euro weiter unter Druck.

Am Donnerstag zeigte der Euro eine Stabilisierung, nachdem er in den vorangegangenen Handelstagen Kursverluste hinnehmen musste. Marktanalysten führten diese Stabilität auf Fortschritte bei der Regierungsbildung in Frankreich zurück. Der Euro wurde am Morgen zu 1,1631 US-Dollar gehandelt, was einem ähnlichen Niveau wie am Vorabend entsprach. Zuvor war der Euro über drei Handelstage hinweg um etwa einen Cent gefallen.

Auf der politischen Bühne in Frankreich gab es jedoch positive Nachrichten. Die Regierungskrise, die durch den Rücktritt von Premierminister Sébastien Lecornu ausgelöst wurde, scheint sich zu entspannen. Präsident Emmanuel Macron könnte noch vor dem Wochenende einen neuen Premierminister ernennen, was Analysten als Hoffnungsschimmer für die politische Stabilität und die Verabschiedung eines Haushalts bis Jahresende werten.

Im Gegensatz dazu bleibt die Haushaltssperre in den USA bestehen, da die Parteien im Haushaltsstreit keine Einigung erzielen konnten. Der anhaltende "Shutdown" hat bereits eine Woche gedauert und führte dazu, dass wichtige US-Konjunkturdaten nicht veröffentlicht werden konnten, was den Devisenmarkt zusätzlich belastete.

Am Freitag stabilisierte sich der Euro im US-Handel über 1,16 US-Dollar, während neue Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegenüber China den Dollar belasteten. Der Euro wurde zuletzt zu 1,1606 Dollar gehandelt. Analysten der Dekabank wiesen darauf hin, dass die Verabschiedung des Haushalts für 2026 in Frankreich eine Herausforderung darstellt und das Risiko von Neuwahlen nicht ignoriert werden sollte.

Insgesamt bleibt die Prognose für die Euro-Entwicklung aufgrund der politischen Unsicherheiten in Frankreich und der anhaltenden Haushaltssperre in den USA schwierig. Die kommenden Wochen könnten entscheidend für die Stabilität der Gemeinschaftswährung sein.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,160USD auf Forex (12. Oktober 2025, 02:32 Uhr) gehandelt.