Nordex-Aktien steigen: Beeindruckende Auftragszahlen im Q3 2025!

Nordex konnte im dritten Quartal einen Auftragseingang von 2,2 Gigawatt verzeichnen, was die Markterwartungen übertraf. Analysten hatten mit einem Neugeschäft von knapp 2 Gigawatt gerechnet. Der Anstieg des Auftragsvolumens um rund 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zeigt die starke Nachfrage nach Windenergieanlagen. Der durchschnittliche Verkaufspreis pro Megawatt stieg leicht auf 0,93 Millionen Euro, was auf einen stabilen Markt und positive regionale Effekte hinweist.

Die Aktien des Windturbinenherstellers Nordex zeigen am Donnerstag eine positive Tendenz, nachdem das Unternehmen im dritten Quartal 2025 beeindruckende Auftragszahlen veröffentlicht hat. Im vorbörslichen Handel stieg der Kurs auf 23,60 Euro, was einen leichten Anstieg im Vergleich zum Xetra-Schluss am Mittwoch darstellt. Am Vortag erreichte der Kurs mit 23,96 Euro den höchsten Stand seit April 2021.

Im Zeitraum von Juli bis September 2025 wurden insgesamt 362 Windenergieanlagen für Projekte in 16 Ländern bestellt, wobei der Großteil der Aufträge aus Europa, insbesondere Deutschland, sowie aus Nordamerika, vor allem Kanada, stammt. Unternehmenschef José Luis Blanco äußerte sich optimistisch über die zukünftige Entwicklung und rechnet mit einer Fortsetzung des positiven Trends im vierten Quartal.

Zusätzlich hat die Deutsche Bank das Kursziel für Nordex von 23 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray betont, dass die Investitionszyklen in Künstliche Intelligenz und Infrastrukturprojekte in Deutschland weiterhin im Fokus stehen werden. Dies könnte sich positiv auf die gesamte Branche auswirken.

Insgesamt zeigt Nordex eine starke Leistung im dritten Quartal, die durch ein robustes Neugeschäft und stabile Preise gekennzeichnet ist. Die positive Marktstimmung und die Analystenbewertungen könnten dazu beitragen, dass die Aktienkurse weiterhin steigen und das Unternehmen in der Windenergiebranche an Bedeutung gewinnt.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 23,80EUR auf Tradegate (10. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.