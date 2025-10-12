Verzögerung beim Bahnhof Hamburg-Altona: Was bedeutet das für die Zukunft?

Die Deutsche Bahn schätzt die Kosten für das Projekt auf zwischen 550 und 600 Millionen Euro, wobei sich die Kostenplanung aufgrund noch ausstehender Bauleistungen anpassen könnte. Trotz der Verzögerungen betont die Bahn, dass die Finanzierung des Projekts gesichert sei. Frank Limprecht, Leiter Infrastrukturprojekte Nord, äußerte Bedauern über die Verzögerung und betonte die Bedeutung des Projekts für den Schienenverkehr im Norden Deutschlands.

Der neue Fern- und Regionalbahnhof Hamburg-Altona wird voraussichtlich erst Ende 2029 in Betrieb genommen, was eine Verzögerung von zwei Jahren im Vergleich zu den ursprünglichen Plänen darstellt. Diese Verschiebung ist auf Komplikationen im Bauablauf zurückzuführen, insbesondere am Kreuzungsbauwerk Langenfelde, das zurückgebaut werden muss, um Platz für eine neue Gleisführung zu schaffen. Bei einer Schadstoffprüfung wurde festgestellt, dass das Bauwerk mit Asbest und Blei belastet ist, was den Abriss erheblich komplizierter macht und strengen rechtlichen Vorgaben unterliegt.

Die Reaktionen auf die Verzögerung sind gemischt. Die CDU in der Hamburger Bürgerschaft äußerte Verärgerung und forderte mehr Transparenz über den Projektstand und die finanziellen Auswirkungen. Die Linke hingegen fordert, die Pläne für den neuen Bahnhof am Diebsteich ganz zu stoppen, da sie die Verlegung des bestehenden Bahnhofs als Fehlplanung betrachten. Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) bedauert ebenfalls die Verschiebung und sieht sie als Rückschritt für die Verkehrswende in Hamburg, schlägt jedoch vor, bereits zum ursprünglichen Inbetriebnahme-Termin 2027 Verbesserungen im öffentlichen Nahverkehr zu realisieren.

Der neue Durchgangsbahnhof am Diebsteich soll den alten Kopfbahnhof Altona ersetzen, während die Autoreisezuganlage an die S-Bahnstation Elbgaustraße verlegt wird. Der unterirdische S-Bahnhof Altona bleibt am alten Standort. Bis zur Inbetriebnahme des neuen Bahnhofs wird der Verkehr weiterhin über den bestehenden Bahnhof Altona abgewickelt, dessen Infrastruktur kontinuierlich saniert wird. Auf dem Areal des bisherigen Bahnhofs sind zudem 1.900 neue Wohnungen sowie ein Park geplant, was zur Stadtentwicklung Hamburgs beitragen soll.

Insgesamt zeigt die Situation um den neuen Bahnhof Hamburg-Altona die Herausforderungen großer Infrastrukturprojekte in Deutschland und die damit verbundenen politischen und sozialen Implikationen.

Blei wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 1.994PKT auf Ariva Indikation (10. Oktober 2025, 22:25 Uhr) gehandelt.