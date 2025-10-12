LOTUS wird in Hangzhou weltweit präsentiert und stellt Chinas neues „emotionales Wahrzeichen" vor
HANGZHOU, China, 12. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die LOTUS-Entwicklung wurde am 10. Oktober 2025 in Hangzhou weltweit erstmals vorgestellt. Das Projekt überschreitet geografische Grenzen und definiert Premium-Immobilien in olympischen Destinationen neu, indem es emotionale Werte in seine architektonische Identität integriert und so ein neues Wahrzeichen in der Skyline der großen Städte dieser Welt schafft.
Mit seiner außergewöhnlichen Lage und emotionalen Ausstrahlung verwandelt LOTUS jedes Fenster in ein Portal, das die Bewohner mit der Welt verbindet — und bietet der globalen Elite eine orientalisch inspirierte Vision von anspruchsvollem Wohnen. LOTUS befindet sich im Olympischen Sportzentrum von Hangzhou und wurde von der Zhong An Group entwickelt. Es bietet einen Blick auf den Qiantang-Fluss, liegt gegenüber dem Sun-Moon Complex und bietet einen Ausblick auf die Stadien Big Lotus und Small Lotus der Spiele in Asien, die zusammen eine Skyline von Weltklasse bilden. Als wichtige Verkehrsader innerhalb des globalen Stadtbildes vereint es erstklassige Annehmlichkeiten und luxuriöse Ressourcen und positioniert Hangzhou damit noch prominenter auf der internationalen Bühne.
LOTUS bildet zusammen mit globalen Markenpartnern, darunter das geplante W Hotel, einen fast 900.000 Quadratmeter großen vertikalen Komplex mit gemischter Nutzung, das International Office Center (IOC). Mit exklusiven Annehmlichkeiten wie Michelin-Stern-Restaurants, Cloud-Top-Clubs, Sky-Lounges und Infinity-Pools unter dem Sternenhimmel schafft es ein ganzheitliches Umfeld für luxuriöses Wohnen und emotionale Verbundenheit für die globale Elite. LOTUS ist eine Zusammenarbeit zwischen drei führenden internationalen Architekturbüros. Ausgewählte Wohnungen bieten einen Blick auf das Lotus Bowl-Stadion (abhängig von der endgültigen Raumaufteilung) und sind mit Sorgfalt in emotionale Vermögenswerte mit olympischem Thema verwandelt worden. Die Bruttofläche dieser Wohnungen reicht von etwa 60 bis 180 Quadratmetern. Raffinierte Handwerkskunst und integrierte intelligente Systeme bilden die Grundlage des Wohnraums, der Gemeinschaftsbereiche mit privaten Innenräumen in Einklang bringt und den Alltag in einem künstlerisch inspirierten Umfeld bereichert.
Alle Augen sind auf Hangzhou gerichtet. In dieser besonderen Ära lädt LOTUS anspruchsvolle Individuen ein, seinen unverwechselbaren Charme zu entdecken.
Kontakt: Tel: (+86)-0571-8282 5599
Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.zhonganjt.cn/
Video - https://mma.prnewswire.com/media/2793992/Video1.mp4
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2794008/Image1.jpg
View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/lotus-wird-in-hangzhou-weltweit-prasentiert-und-stellt-chinas-neues-emotionales-wahrzeichen-vor-302581415.html