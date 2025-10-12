LOTUS wird in Hangzhou weltweit präsentiert und stellt Chinas neues „emotionales Wahrzeichen" vor

HANGZHOU, China, 12. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die LOTUS-Entwicklung wurde am 10. Oktober 2025 in Hangzhou weltweit erstmals vorgestellt. Das Projekt überschreitet geografische Grenzen und definiert Premium-Immobilien in olympischen Destinationen neu, indem es emotionale Werte in seine architektonische Identität integriert und so ein neues Wahrzeichen in der Skyline der großen Städte dieser Welt schafft.

Mit seiner außergewöhnlichen Lage und emotionalen Ausstrahlung verwandelt LOTUS jedes Fenster in ein Portal, das die Bewohner mit der Welt verbindet — und bietet der globalen Elite eine orientalisch inspirierte Vision von anspruchsvollem Wohnen. LOTUS befindet sich im Olympischen Sportzentrum von Hangzhou und wurde von der Zhong An Group entwickelt. Es bietet einen Blick auf den Qiantang-Fluss, liegt gegenüber dem Sun-Moon Complex und bietet einen Ausblick auf die Stadien Big Lotus und Small Lotus der Spiele in Asien, die zusammen eine Skyline von Weltklasse bilden. Als wichtige Verkehrsader innerhalb des globalen Stadtbildes vereint es erstklassige Annehmlichkeiten und luxuriöse Ressourcen und positioniert Hangzhou damit noch prominenter auf der internationalen Bühne.