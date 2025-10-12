    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Ukraine greift russische Stadt Belgorod mit Drohnen an

    MOSKAU/KIEW (dpa-AFX) - Die ukrainischen Streitkräfte haben die grenznahe russische Großstadt Belgorod mit Kampfdrohnen angegriffen. Nach Darstellung russischer Medien wurden zahlreiche Drohnen über dem Stadtgebiet abgeschossen. Durch herabfallende Trümmer sei Müll in Brand geraten, wie die Agentur Tass berichtete. Über weitere Schäden wurden offiziell keine Angaben gemacht.

    Telegram-Nutzer berichteten von einem Stromausfall. Für diese Angaben gab es keine offizielle Bestätigung. Der Militärstab der Region hatte zuvor in einer Mitteilung lediglich von "möglichen kurzfristigen Stromabschaltungen infolge der feindlichen Angriffe" gesprochen.

    Belgorod liegt nur knapp 50 Kilometer nördlich der ukrainischen Großstadt Charkiw. Wegen der Frontnähe wird die Stadt immer wieder von ukrainischen Militärs ins Visier genommen. Zuletzt hatten diese Attacken mehrmals für Stromausfall in der Stadt gesorgt./cha/DP/zb





