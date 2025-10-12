    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Élysée-Palast

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Macron reist Montag zu Gaza-Gipfel

    Für Sie zusammengefasst
    • Macron reist zu Gipfel in Ägypten nach Gaza-Durchbruch.
    • Trump und al-Sisi leiten das internationale Treffen.
    • Themen: Sicherheit, Regierungsführung, Wiederaufbau.

    PARIS (dpa-AFX) - Nach dem Durchbruch in den Gaza-Verhandlungen will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu einem in Ägypten geplanten internationalen Gipfel reisen, bei dem über die Umsetzung des Friedensplans beraten werden soll. Der Élysée-Palast gab in einer Mitteilung den Tag des Treffens in Scharm el Scheich mit Montag an.

    Den Vorsitz des internationalen Gipfels sollen US-Präsident Donald Trump und Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi haben, wie das Außenministerium in Kairo zuvor mitgeteilt hatte. Möglich ist auch die Teilnahme von Bundeskanzler Friedrich Merz, den al-Sisi zu einer Zeremonie anlässlich der Einigung eingeladen hat. Offiziell bestätigt wurde eine Reise des Kanzlers bisher aber nicht.

    Macron wolle bei dem Treffen über Sicherheit, Regierungsführung und Wiederaufbau sprechen, teilte der Élysée-Palast mit. All dies solle eine Stabilisierung der Region auf Grundlage der Zwei-Staaten-Lösung ermöglichen./evs/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Élysée-Palast Macron reist Montag zu Gaza-Gipfel Nach dem Durchbruch in den Gaza-Verhandlungen will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu einem in Ägypten geplanten internationalen Gipfel reisen, bei dem über die Umsetzung des Friedensplans beraten werden soll. Der Élysée-Palast gab in einer …