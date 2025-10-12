    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Hamas nicht bei Unterzeichnung von Gaza-Deal

    Für Sie zusammengefasst
    • Hamas nicht bei Gaza-Abkommen-Zeremonie vertreten.
    • Nur Vermittler und Regierungsvertreter anwesend.
    • Trump plant Teilnahme an offizieller Unterzeichnung.

    SCHARM EL SCHEICH (dpa-AFX) - Bei der in Ägypten geplanten Zeremonie zur Unterzeichnung des Gaza-Abkommens wird die islamistische Hamas nach eigenen Angaben nicht vertreten sein. "Nur die Vermittler sowie amerikanische und israelische Regierungsvertreter werden anwesend sein", hieß es aus Kreisen der Organisation. Neben den USA und Ägypten hat Katar zwischen den Konfliktparteien vermittelt. Israel und die Hamas haben keine direkten Gespräche zur Beendigung des Gaza-Kriegs geführt.

    US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, dass er am Sonntag nach Ägypten aufbrechen will, um an einer "offiziellen Unterzeichnung" des Abkommens zwischen Israel und der Hamas teilzunehmen. In Ägypten werden auch andere Staats- und Regierungschefs erwartet. Möglich ist auch, dass Bundeskanzler Friedrich Merz teilnimmt./edr/DP/zb





    dpa-AFX
