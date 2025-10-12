    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ratspräsident Costa reist für EU zu Gaza-Gipfel nach Ägypten

    Für Sie zusammengefasst
    • António Costa reist nach Ägypten zur Abkommensunterzeichnung.
    • EU unterstützt Nahost-Friedensplan für gerechten Frieden.
    • Einladung von Trump und al-Sisi zum internationalen Gipfel.

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Ratspräsident António Costa reist am Montag zu der in Ägypten geplanten Zeremonie zur Unterzeichnung des Gaza-Abkommens. Er werde die Europäische Union bei der Zeremonie zum Nahost-Friedensplan im Küstenort Scharm el Scheich vertreten, teilte eine Sprecherin mit. "Der Plan bietet eine echte Chance, einen gerechten und nachhaltigen Frieden zu schaffen, und die EU ist fest entschlossen, diese Bemühungen zu unterstützen und zu seiner Umsetzung beizutragen", hieß es. US-Präsident Donald Trump und Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi hatten Costa demnach zu dem internationalen Gipfel eingeladen./rdz/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Ratspräsident Costa reist für EU zu Gaza-Gipfel nach Ägypten EU-Ratspräsident António Costa reist am Montag zu der in Ägypten geplanten Zeremonie zur Unterzeichnung des Gaza-Abkommens. Er werde die Europäische Union bei der Zeremonie zum Nahost-Friedensplan im Küstenort Scharm el Scheich vertreten, teilte …