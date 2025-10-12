    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Sondergesandter Witkoff besucht Gazastreifen

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Delegation besucht Gazastreifen mit Militärbegleitung.
    • Zugang zum Gazastreifen bleibt durch Israel blockiert.
    • Hohe Regierungsbesuche dort sind äußerst selten.

    GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, haben begleitet von Israels Militär den Gazastreifen besucht. Mit dabei war nach israelischen Militärangaben auch Admiral Brad Cooper vom US-Zentralkommando. Israels Streitkräfte veröffentlichten Fotos und Videos von dem Feldbesuch.

    Der Zugang zum Gazastreifen wird vollständig von Israel kontrolliert, das eine Blockade zu See, Luft und Boden verhängt hat. Besuche von solch ranghohen Regierungsvertretern sind äußert selten. Internationalen Journalisten wird der unabhängige Zugang trotz wiederholter Forderungen von Presseverbänden und Redaktionen verwehrt.

    Im November 2023, einige Wochen nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und damit dem Beginn des Kriegs, hatte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu das Gebiet selbst besucht. EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola war im Februar dort - nach Angaben des Parlaments war sie erste führende EU-Politikerin in dem Gebiet seit mehr als einem Jahrzehnt./jot/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    US-Sondergesandter Witkoff besucht Gazastreifen Der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, haben begleitet von Israels Militär den Gazastreifen besucht. Mit dabei war nach israelischen Militärangaben auch Admiral Brad Cooper vom …