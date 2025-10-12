    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsChartanalysenvorwärtsNachricht
    Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 41/25

    In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.

    Insiderkäufe vom 06.10.25 bis 12.10.25

    Unternehmen Anzahl Volumen Stücke
    Ottobock SE & Co. KGaA
    		10 2,05 Mio. 31,06 Tsd. Stk.
    Shareholder Value Beteiligungen AG
    		1 1,94 Mio. 17,01 Tsd. Stk.
    PATRIZIA SE
    		3 817,76 Tsd. 113,79 Tsd. Stk.
    Multitude AG
    		2 124,16 Tsd. 17,69 Tsd. Stk.
    GESCO SE
    		2 99,29 Tsd. 6,00 Tsd. Stk.
    Heidelberg Materials AG
    		1 60,02 Tsd. 320 Stk.
    Scherzer & Co. Aktiengesellschaft
    		2 58,65 Tsd. 25,17 Tsd. Stk.
    RWE Aktiengesellschaft
    		1 49,55 Tsd. 1,22 Tsd. Stk.
    Vail Resorts
    		1 32,55 Tsd.$ 210 Stk.
    Viromed Medical AG
    		1 22,05 Tsd. 5,00 Tsd. Stk.
    UMH Properties
    		1 7,50 Tsd.$ 527 Stk.
    Smart Equity AG
    		1 3,66 Tsd. 200 Stk.
    Trade & Value AG
    		1 3,10 Tsd. 2,00 Tsd. Stk.
    Voltabox AG
    		1 2,24 Tsd. 460 Stk.
    learnd SE
    		1 1,85 Tsd. 749 Stk.

    Insiderverkäufe vom 06.10.25 bis 12.10.25

    Unternehmen Anzahl Volumen Stücke
    Ottobock SE & Co. KGaA
    		2 1,20 Mrd. 18,25 Mio. Stk.
    Dell Technologies Registered (C)
    		5 149,86 Mio.$ 1,01 Mio. Stk.
    CoreWeave Registered (A)
    		2 88,16 Mio.$ 633,78 Tsd. Stk.
    Nuscale Power
    		1 36,22 Mio.$ 854,03 Tsd. Stk.
    NVIDIA
    		1 13,93 Mio.$ 75,00 Tsd. Stk.
    UiPath Registered (A)
    		3 4,58 Mio.$ 312,13 Tsd. Stk.
    UWM Holdings Registered (A)
    		1 3,39 Mio.$ 596,36 Tsd. Stk.
    Shareholder Value Beteiligungen AG
    		1 1,94 Mio. 17,01 Tsd. Stk.
    The Vita Coco Company
    		2 852,05 Tsd.$ 20,00 Tsd. Stk.
    Aerovironment
    		1 654,18 Tsd.$ 1,72 Tsd. Stk.
    PennyMac Financial Services
    		1 592,10 Tsd.$ 5,00 Tsd. Stk.
    Deutsche Telekom AG
    		1 583,53 Tsd. 20,00 Tsd. Stk.
    Perpetua Resources
    		1 353,69 Tsd.$ 14,91 Tsd. Stk.
    Sionna Therapeutics
    		1 353,41 Tsd.$ 11,80 Tsd. Stk.
    Arteris
    		1 217,75 Tsd.$ 17,20 Tsd. Stk.
    Multitalent AG
    		1 105,00 Tsd. 15,00 Tsd. Stk.
    Fennec Pharmaceuticals
    		1 97,80 Tsd.$ 10,00 Tsd. Stk.
    RWE Aktiengesellschaft
    		1 49,51 Tsd. 1,22 Tsd. Stk.




